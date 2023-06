Jonan Wiergo se lanza a largar lo que pasa con Asraf sin cámaras en ‘Supervivientes’

‘Supervivientes 2023‘ se acerca a su gran final y los concursantes luchan cada vez más a cara de perro por llevarse el ansiado premio. Con el paso de las semanas, todos ellos se van conociendo más y, últimamente, estamos observando cómo se están destapando las verdaderas personalidades de los concursantes. En esta ocasión, es Jonan Wiergo quien ha enseñado la patita uniéndose al ataque sistemático contra Asraf Beno, sobre el que ha manifestado que cambia de actitud en función de si está o no la cámara.

Todo empezaba cuando Asraf se defendía de no haberle llamado mentiroso al influencer como este le acusaba; lo que servía a Jonan para sacarle el asunto:»Anoche me llamaste mentiroso. Me llamaste mentiroso por una situación en la que te dije que tú habías dicho cosas de compañeros detrás y que luego en cámara habías dicho otras cosas. Y lo sabes perfectamente porque nos hemos tirado noches hablando».

Sin embargo, Asraf se defendía y contradecía tajantemente a su compañero: «No ha sido así, pero tú di lo que quieras, Jonan». El influencer no estaba dispuesto a quedar de mentiroso, por lo que continuó abriendo la caja de Pandora: «¿Tú no has dicho cosas de compañeros muchas noches en Cayo Paloma que luego no has dicho en cámaras o que luego has cambiado de argumento cuando estaban las cámaras?». Mientras, Asraf, lo negaba y le daba la vuelta a la conversación: «No sé exactamente qué te habré dicho o qué habrás interpretado tú».

Tras esta discusión, se pudo ver cómo Asraf manifestaba frente a las cámaras de ‘Supervivientes’ sentirse solo por culpa de Adara Molinero y sus acólitos: «Tenía muchísimo apoyo en Adara, pero ya no nos llevamos bien… Con Jonan también éramos muy amigos, pero con esto de Adara se ha separado. Me siento solo». Mientras, Molinero, que no siente ningún tipo de pena, señalaba que lo de apartarse del grupo es pura estrategia para quedar de víctima ante la audiencia: «Asraf se separa continuamente no entiendo muy bien porqué».

Y así volvía a ocurrir tras ese tenso encontronazo con Jonan. Asraf se iba a pescar completamente solo mientras que el resto de supervivientes comentaban su actitud. Alma Bollo, instigadora del odio contra el marroquí, defendía a sus amigos y malmetía contra el novio de Isa Pantoja acusándole de querer hacerse la víctima. «Yo lo llevo diciendo desde el principio del concurso y no ahora», manifestaba.