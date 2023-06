Elena Rodríguez enturbia la final de ‘Supervivientes’ con lo que cuestiona sin rodeos

Elena Rodríguez se sitúa en le ojo del huracán (y no es para menos) por cada una de sus intervenciones. El cariz que han tomado sus palabras en ‘Supervivientes‘ está sobrepasando determinadas barreras. No solo por denostar a un concursante como Asraf Beno con argumentos pueriles, sino por ir en contra del formato y empañar seriamente su imagen de cara a los espectadores. Algo que no le viene nada bien al programa.

Los ánimos están más caldeados que nunca. Cuesta recordar una recta final de ‘SV’ tan polémica y polarizada como en esta ocasión. Los seguidores de cada finalista son tremendamente bélicos en redes sociales y los familiares también lo son en el plató de Telecinco. La tensión se palpa y va in crescendo cada día conforme se acerca la gran final: el próximo jueves, 29 de junio.

El cambio de actitud de Adara Molinero con Asraf fue un punto de inflexión clarísimo en el devenir de ambos concursantes. La hija de Elena Rodríguez se ganó a pulso el rechazo de la audiencia por un ‘rotondazo’ de la noche a la mañana sobre el que todavía seguimos esperando una explicación convincente que sustente ese giro de acontecimientos.

En el caso del novio de Isa Pantoja, éste empezó a ganarse el cariño de la gente por sufrir una traición de quien menos lo esperaba después de haber pasado un concurso infernal por culpa de las constantes humillaciones y desprecios que ha enfrentado a lo largo de la temporada por parte de numerosos compañeros; con Yaiza, Ginés, Diego o Raquel Arias a la cabeza.

Ese sufrimiento no ha pasado en balde como es lógico. Asraf Beno guarda mucho dolor, que no rencor, porque esas duras vivencias han supuesto que su sueño en ‘Supervivientes’ se haya enturbiado injustamente. Y así lo expresó de forma honesta al someterse al ‘puente de las emociones’ este domingo en ‘Conexión Honduras’.

Sin embargo, hubo unas palabras que levantaron ampollas, pues dijo que le gustaría que Adara Molinero le pidiera perdón por esa puñalada, por el brutal cambio de opinión sobre él y, fundamentalmente, por haberse sumado en el último momento a la campaña de avasallamiento y desprestigio que han consumado excompañeros. «Yo estaría dispuesto a hablar con ella y arreglarlo, pero si cambia su opinión sobre mí. Si no la cambia, no encuentro la lógica de falsear o quedar (ante la cámara) como si fuéramos amigos», declaró el joven.

Esto llevó a Elena Rodríguez a lanzar un airado mensaje en sus redes con el que ha vuelto a azuzar la sombra de la manipulación y el favoritismo de la organización de ‘Supervivientes’; insinuando sin rodeos que el puente estaba hecho a medida para que se desluciera la imagen de Adara y para que quedara él nuevamente como víctima ante los espectadores.

«O sea te han insultado, te han tratado, te han ignorado, han estado riendo de esos insultos… ¿y la que pretendes que te pida perdón quién es? ¿La que ha dado la cara por ti? ¿Perdona? ¿Cómo va esto? ¿No os parece que es un puente hecho a la medida?», ha estallado en Instagram. Un pronunciamiento que está dando mucho que hablar y que no deja en buen lugar a ‘Supervivientes’ a días de la final.

Flipando estoy con Elena. Tan difícil es de entender que si lo que quiere Asraf es que Adara le pida perdón, es porque es la única a la que tiene aprecio. ELENA PARA YA, porque además estás haciendo mal al concurso de Adara. #ConexionHonduras17 pic.twitter.com/zbFwlVIhfN — Jose García (@garcixh) June 26, 2023

En el plató, Elena Rodríguez también afeó que Asraf no hablara de su vida en el puente como hacen todos los concursantes y que basara esta dinámica en lo que ella considera un falso victimismo para adular a la audiencia. «Ha sido un puente muy calculado. No ha hablado de su vida en el puente, ha hablado del concurso no como otras personas que han sido muy generosas como Adara o Alma», criticó.