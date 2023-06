Asraf levanta ampollas con lo que suelta de Adara a días de la gran final de ‘Supervivientes’

Mientras se enfrenta a la nominación que cambiará su futuro dentro de ‘Supervivientes 2023‘, Asraf Beno ha tenido que hacer frente a un momento crítico de su paso por el reality. Se trata del conocido como puente de las emociones. El superviviente se ha puesto en las manos de Laura Madrueño para abrirse en canal. Gracias a ello, el concursante ha dejado entrever sus sentimientos y lo que piensa de algunos compañeros como Adara Molinero.

En primer lugar, Asraf Beno ha hablado largo y tendido sobre algunos aspectos de su vida como su pareja, Isa Pantoja, o su madre. No todo ha sido positivo, sino que el joven ha tenido que hablar de episodios críticos con palabras como «rechazo» o «perdón». Precisamente sobre esta última, la presentadora le ha preguntado si le gustaría pedir perdón a alguien.

«Yo soy una persona que me gusta estar bien con todo el mundo. Aunque parezca que en el concurso me he llevado mal con casi todo el mundo, no es así. Iba a este concurso con intención de pasármelo bien, disfrutar y llevarme muchos amigos. Esa era mi intención», ha asegurado Asraf Beno.

Lejos de quedarse ahí, Asraf ha proseguido diciendo: «Fui a esta aventura a disfrutar, con muchas ganas e ilusión de conocer gente, de pasármelo bien y ser todos un equipo. Siempre he querido eso de unión. He tenido muchos fallos evidentemente, muchas discusiones. Pido perdón. En cada momento que he sentido que me he equivocado he pedido perdón».

El demoledor dardazo de Asraf a Adara

En ese instante, Laura Madrueño le ha preguntado si le gustaría recibir el perdón de alguien. «Obviamente», ha asegurado con firmeza. «A ver, me gustaría que me pidiera perdón, pero si le sale. No me gusta que las cosas salgan obligadas. Si uno siente que me tiene que pedir perdón o que se ha equivocado en algún momento…», ha continuado diciendo evitando pronunciar el nombre de Adara.

Frente a ello, Laura le ha cortado diciendo: «Cuando te he hecho la pregunta rápidamente te ha venido un nombre a la cabeza». Tras esta intervención, Asraf no ha dudado en verbalizar el nombre de Adara, de la que ha revelado que aún no ha recibido ni unas míseras palabras de disculpa después de lo que sucedió: «Hay mucha gente, pero bueno. Sacar esto otra vez… Adara. Me ha venido Adara a la cabeza, pero bueno. Ya está, es un tema pasado».

En la misma línea, Asraf ha lamentado las dudas que tiene respecto a su relación con Adara y ha vuelto a compartir su inmenso dolor por el rotondazo que se prudujo hace unas semanas. «Creo que al final hemos hablado mucho estas semanas y con Adara pues yo estaría dispuesto a hablar con ella y arreglarlo, pero si cambia su opinión sobre mí. Si no la cambia, no encuentro la lógica como de falsear o quedar como si fuéramos amigos», ha terminado diciendo un Asraf profundamente dolido con la traición de su compañera.