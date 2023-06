El estallido de Jorge Fernández con un trabajador de ‘La Ruleta’: «¿Te tiro la botella?»

‘La ruleta de la suerte‘ vivía este miércoles 21 de junio un desencuentro entre Jorge Fernández y Joaquín Padilla, el cantante de la banda del concurso de Antena 3. Como cada día, el artista abría el formato con una de sus canciones con el objetivo de jalear al público, pero más tarde cabreaba al presentador, que se dirigía a él en medio de la grabación.

En esta ocasión, ‘La ruleta de la suerte’ contaba con la visita de Vanesa, Antonio y Berta. Todo trascendía con normalidad hasta que los concursantes se enfrentaban al segundo panel y se abría un debate en el plató. Los concursantes jugaban con una pista clave: «Chorrada para parecer más joven». Finalmente, era Vanesa quien se hacía con el premio de 400 euros y daba con la respuesta correcta: «Decir que tienes diez años más».

«Yo creo que con decir que tienes dos o tres ya te vale», empezaba reflexionando Jorge Fernández, defendiendo que no hace falta ponerse 10 años más para parecer más joven a los ojos del resto. «Si yo digo que tengo 60 años, a lo mejor no es creíble. No lo sé. ¿No, verdad?», le preguntaba entonces al público, que permanecía en silencio.

A Jorge Fernández no le hacía ninguna gracia que el público guardara silencio ante su pregunta, por lo que se quedaba callado mirándoles a la espera de respuesta. Era entonces cuando se escuchaba el «no» del público. «Alguno está dudando por ahí», insistía el presentador, que acababa enfrentándose al músico del programa.

Joaquín Padilla se reía tras la pregunta de Jorge Fernández por lo que el presentador le amenazaba en tono amistoso: «Joaquín, que te tiro la botella de agua así… Tú sabes que apunto y te doy, eh. ¿Quieres que pruebe?». «No es necesario. Me río porque es un tío pizpireto, pero…», se defendía este.