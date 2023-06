Beatriz Pérez-Aranda sorprende al contar por qué dijo la frase «va como un pepino» realmente

Beatriz Pérez-Aranda es una de las presentadoras del ‘Canal 24 horas’ que más grandes momentos nos ha dado desde que se puso al frente del informativo. Todos podemos recordar alguno de sus ataques de risa en directo o sus looks más virales, pero si por algo se viralizó en las redes sociales es cuando pronunció su ya popular frase «va como si fuera un pepino».

Ha sido en su visita a ‘Gen Playz‘ de RTVE Play donde Beatriz Pérez-Aranda ha contado qué hay detrás de su popular frase. «Es una anécdota simpática. Estaba con mis compañeros, había una carrera de F1, Kubica había tenido un accidente y el coche lo había dejado destrozado. Mis compañeros, por el pinganillo, empezaron a decir que iba como un pepino», ha empezado relatando la presentadora.

«Yo les dije que qué curiosa era la expresión «como un pepino» y me retaron a decirla», ha desvelado Beatriz, revelando así que todo fue una apuesta entre compañeros de trabajo. Eso sí, ha contado que en el momento de decirla se olvidó de la palabra «pepino», motivo por el que se vio que no acababa la frase: «El realizador volvió a mí y tenía que decir lo del pepino, pero no me acordaba cómo era la palabra».

Finalmente, la palabra le vino a Beatriz Pérez-Aranda y la presentadora pudo pronunciar su icónica frase, desatando las risas entre sus compañeros de programa: «Si volvéis a verlo, se escucha a través del micrófono la carcajada de todos mis compañeros de realización que están detrás. Esa es la anécdota del pepino».

Beatriz Pérez-Aranda ha admitido que «no entiendo por qué me hice viral» pero insiste en que «afortunadamente» pepino «no es un término que esté mal dicho sino que en deportes se utiliza». Y ha acabado lamentando que «no me han llamado para hacer ninguna campaña del pepino».