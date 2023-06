Álex (‘MasterChef’) clama en Twitter por el ‘bulo’ que ha difundido Jotha de su vida privada

La final de ‘MasterChef 11‘ está a la vuelta de la esquina. Será el próximo lunes cuando TVE emita la gran final de esta edición del talent de cocina. Pero previamente, este martes se ha emitido la semifinal de ‘MasterChef’ en la que Eneko, Lluis, Pilu, Álex y Jotha se la jugaban.

Tras la expulsión de Ana este lunes, el talent culinario ofrecía a los concursantes la oportunidad de conseguir su pase a la gran final. Algunos de ellos lo podrían conseguir directamente en la prueba de exteriores mientras otros tendrían que luchar por esa plaza en la prueba de eliminación.

Nada más llegar al Hotel Echaurren de Ezcaray (La Rioja) empezaron a volar los cuchillos entre los semifinalistas. Y es que Jotha no paraba de hablar de «Los Cayetanos», el grupo formado por todos sus rivales en ‘MasterChef 11’ con Lluis y Eneko a la cabeza pero también metía en el saco a Pilu y a Álex.

Algo que a Álex le llamaba la atención porque no se sentía identificado con ese «apelativo». «¿Qué a mi me ha llamado Cayetano? Si yo no tengo dinero», reaccionaba el joven ex concursante de ‘MasterChef Junior 4’. «Para mi un Cayetano es un pijito rico, que viene de familia adinerada y tienen pastita», explicaba Jotha señalando a Álex.

«Álex que es más de barrio que los columpios del parque», señalaba entonces Jordi Cruz. «Pero se trata del entorno, la familia», insistía Jotha. «Pero si mi familia no tiene dinero, son currantes. Mi padre mecánico», se defendía Álex, desmontando el bulo de su compañero. Pero justo ahí Jordi le recordaba cómo sus abuelas dijeron que le iban a dar una casa cada una. «Mi abuela tiene billetes pero han currado toda su vida para tener billetes», trataba de replicarle el concursante.

Tras ello, Jotha volvía a atacar a Álex al dejar caer que el curso que estaba haciendo de cocina valía mucho. «Una pasta, pero mi padre no para de currar en el taller para pagar la educación de su hijo», espetaba Álex antes de que Jordi dejara caer que lo que le pasaba al DJ es que tenía envidia.

"Alex que es más del barrio que los columpios del parque" #MasterChef pic.twitter.com/wiYotWLSLJ — MasterChef (@MasterChef_es) June 13, 2023

Una broma que quizás se le iba de las manos a Jotha después de reírse en Twitter de cómo Álex había hecho un curso de 30.000 euros para que le echaran la bronca por cómo había cortado el pescado en la prueba. Tras ver las acusaciones de su compañero y ante el revuelo en redes, Álex optaba por defenderse.

Que mala es la envidia….😘 — Alex MasterChef 11 (@alexmchef11) June 13, 2023

Álex emite un comunicado en plena semifinal de ‘MasterChef’ para desmentirlo

«Por aclararlo porque veo comentarios que no entiendo. Volvamos a la vida real donde unos padres trabajan para que su hijo pueda cumplir sus sueños», defendía en un Tweet en el que aclaraba toda la verdad sobre su familia y su educación.

Así, Álex explicaba como ha pagado sus estudios: Yo trabajo todos los fines de semana en un restaurante. Mi padre y madre de 8 a 20 de lunes a sábado en su propio taller. Mi hermano de 9 a 21 de lunes a sábado. Mis abuelos desde los 14 años hasta la jubilación cuando no tenían ni donde dormir por la pobreza y tuvieron que marchar de su pueblo en busca de trabajo como podían. Gracias a toda mi familia puedo estudiar mi profesión, a partir de ahí decir lo que os de la gana», sentencia.