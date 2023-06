Alba Carrillo evita mencionar a Mediaset pero esta liquidadora frase tiene un destinatario claro

Hace cerca de dos meses conocíamos que Mediaset España prescindía de Alba Carrillo y le vetaba como colaboradora en sus programas de televisión. La modelo, desde entonces, no se ha cortado y ha cargado contra Telecinco por sus últimas decisiones empresariales como la cancelación de ‘Sálvame’: «Están haciendo cambios… ¡A peor! Porque siempre se puede ir a peor».

Pero Alba vuelve a la primera línea ahora con un nuevo proyecto propio en marcha, como ha anunciado hace tan solo unas horas a través de sus redes sociales. Se trata de un programa con el nombre ‘El salón del Té‘. Poco se sabe de esta nueva idea de la modelo, aunque desde sus redes se define como «¡El salón donde ni el té es té! En defensa del Repanochismo ilustrado».

En un vídeo publicado tanto en la cuenta de Alba Carrillo como en la creada para este nuevo espacio, se critica la televisión convencional, incluyendo una referencia a Woody Allen: «En Beverly Hills no tiran la basura, la convierten en televisión». La colaboradora, que hasta hace nada pertenecía a la televisión que ahora critica, también lanza un dardo contra programas y cadenas, probablemente dirigido a Telecinco tras su cese.

«Nosotros vamos a ofrecerte la televisión que tú quieres», declara contundente Alba Carrillo. De momento, poco más se sabe del proyecto que se trae entre manos la tertuliana, solo se ha avanzado que ‘El salón del Té’ ya cuenta con redes sociales como Instagram, Tiktok, canal de YouTube y Twitch.

Ante el revuelo provocado por sus manifestaciones, Alba Carrillo se veía obligada a hacer una nueva publicación: «Deciros que ‘El salón de Té’ es un salón de té en el que no hay té. Es una televisión en la que no hay televisión. Sí que la hay a simple vista, pero no como estamos acostumbrados. Solo os pido que confiéis en mí. Os va a gustar».