Al Maestro Joao le preguntan si se arrepiente de ‘Supervivientes’ y lo que dice no se vio venir

Este martes, 13 de junio, El Maestro Joao ha visitado el programa catalán ‘El Circ’ de 8TV, presentado por Flank Blanco. Entre otras cosas, ha salido a relucir el paso del vidente por ‘Supervivientes’, cuya edición actual ya está en su recta final. Cabe recordar que el adivino participó en la edición del 2018, que ganó Sofía Suescun y en la que también participaron Alberto Isla, Saray Montoya, Raquel Mosquera o María Jesús Ruiz.

«¿Te arrepientes de haber ido a ‘Supervivientes’?», preguntó Aleja Castelló, colaboradora del programa. Para sorpresa de todos los presentes, el Maestro Joao respondió: «De ‘Supervivientes’, no. De ‘GH VIP’ sí que me arrepiento». «Pero si te lo pasaste muy bien…», le recordaron los colaboradores del espacio de la televisión catalana. Tras lo cual él procedió a explicar el motivo por el que tiene ese sentimiento.

«Cuando tú vas a un programa, sea un reality o lo que sea, tú vas a trabajar. Yo me despido de mi familia durante tres meses o una semana, pero yo voy a trabajar. Allí, encerrados, tú no estás en una casa tú estás en un estudio como esto, pero más chiquitito», ha comentado el vidente, que participó en la última edición de ‘GH VIP’, que ganó Adara y en la que coincidió con Mila Ximénez, Alba Carrillo o Noemí Salazar.

«A ‘GH VIP’ no volvería por nada del mundo», reconoce el Maestro Joao

Pese a que hizo muy buenas migas con algunos de sus compañeros, con otros le fue más difícil la convivencia: «Estás con más gente diferente, con personas que se van a levantar cada día buscando conflictos por el hecho de tener protagonismo. Y saber que te levantas todos los días y saber que esa cara está ahí es horrible. Porque en ‘Supervivientes’ te lleva el hambre, te llueve. Tú puedes tener planeado: ‘mañana no hago nada y tomo el sol’, pues te llueve. Pero en ‘GH VIP’ no».

Aunque el Maestro Joao reconoce no tener claustrofobia, lo pasó realmente mal: «Es la miseria del ser humano. En ‘Supervivientes’ no, es la supervivencia y ya está. Lo otro no me gustó nada. A ‘GH VIP’ no volvería entrar por nada del mundo», sentencia el popular vidente.