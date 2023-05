Una soltera de ‘First Dates’ impugna a su cita con un bofetón a su físico nada más entrar

No todo el mundo tiene la suerte de encontrar el amor en ‘First Dates‘, sino que se lo digan a dos de los comensales que han entrado este miércoles, 17 de mayo al restaurante del programa de citas: Silvia, de 62 años y Carlos de 64, cuyo encuentro no ha acabado de la forma más airosa.

El dating show de Cuatro ha traído a Silvia, de Barcelona, una de las solteras con más carácter que hasta ahora hemos visto en el formato. Y su carta de presentación ha sido ya toda una declaración de intenciones. «A ver, no soy peligrosa, pero me coge una mala hostia, que soy capaz de ignorarte. Hay que saber llevarme bien porque soy bastante nerviosa, soy celosa, soy activa…«, ha advertido a Carlos Sobera, describiéndose como alguien muy difícil y muy complicada a la hora de mantener una relación con alguien.

Por su parte, su cita Carlos, que venía desde Girona, al contrario que Silvia se ha definido como «un calzonazos«. «Me dejo llevar por todo el mundo», ha advertido. Y ha dejado muy claro el prototipo de mujer que busca en ‘First Dates’: «Que tengan pecho, buen culito, y que tengan algo dónde agarrar, no tan delgadas».

Silvia y Carlos, en la decisión final de ‘First Dates’.

La primera impresión de la enfermera no ha sido nada positiva, y no ha dudado ni un segundo en criticar el físico de su cita. «Algo me ha tirado hacia atrás y es el hecho de que tenga barriga. Es un hombre que no se cuida. La panza en un hombre es como el culo de las mujeres. Es la gordura, la anchura. Y eso no», ha sentenciado. Carlos entonces ha exhibido que acude al gimnasio tres veces a la semana. »Ahora que se ha visto la ‘barrigota’ va al gimnasio», se preguntaba ella.

Mientras, el empresario le comentaba que nunca había tenido suerte con sus relaciones amorosas, y exponía que había estado con varias mujeres latinas tras separarse de su mujer, y que sus relaciones solo le querían «por el dinero». Tras terminar la relación con su ex de 48 años, confesaba que había estado con chicas más jóvenes, habiendo estado con dos de 24 y 26 años.

Esta confesión del comensal hacía saltar a Silvia: «¿Pero a dónde vas? Eso es un asaltacunas. ¡Eres un asaltacunas!«. Silvia además recalcaba fuera de cámaras en ‘First Dates’, que el soltero estaba obsesionado en encontrar pareja. «Está amargadito el pobre. Quiere una novia. ¡Es que quiere una novia!», soltaba sin miramientos.

Finalmente, llegó el momento de sentarlos cara a cara, y cómo se venía anticipando, en la decisión final ninguno de los dos ha sentido esa chispa para continuar con otras segundas citas, ni mucho menos hablar de la atracción física. Al finalizar, Carlos confesaba: «Me gusta una persona más rellenita, no una mujer con el cuerpo que ella tiene». Silvia por su lado, no se ha ofendido, ha concluido que no son afines y ha resaltado su caballerosidad al invitarla a la cena, «y eso que es catalán», se despedía la barcelonesa entre risas.