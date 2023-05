Una espectadora le suelta esto a Belén Esteban por quitar ‘Sálvame’ y agita conciencias

Belén Esteban ha publicado un vídeo en sus redes sociales que remueve conciencias. En él, la colaboradora de Telecinco mantiene una conversación con una octogenaria desde lo que parece una residencia de mayores. Una señora que se confiesa espectadora fiel de ‘Sálvame‘.

«Este vídeo va para todos mis compañeros de ‘Sálvame’. Soledad, ¿qué vas a hacer cuando acabe mi programa?», le pregunta la de Paracuellos sobre la cancelación del magacín de La Fábrica de la Tele. Hay que recordar que concluirá sus emisiones el próximo 23 de junio después de 14 años ininterrumpidos de liderazgo en las tardes.

La respuesta que da Soledad es muy significativa y, desde luego, representa a muchos. «Voy a estar cambiado de canal constantemente porque no me gusta ningún programa como ahora me gusta este, que me paso toda la tarde viendo ‘Sálvame'», sentencia la mujer. «¿Y cuánto te gusta ‘Sálvame’?», le repregunta Belén Esteban.

Soledad, a Belén Esteban: «Me paso la tarde viéndolo porque estoy sola y entonces me entretiene mucho»

«Pues a mí me gusta mucho, me entretiene mucho y me hace compañía. Y hay veces que no me gusta y lo quito. A veces pasa. Pero casi siempre me entretengo mucho porque me entretiene», recalca esta seguidora del programa, quedando más claro que nunca lo que supone realmente ‘Sálvame’ para la audiencia y el vacío que va a provocar en ella con su retirada.

«Me paso la tarde viéndolo porque estoy sola y entonces me entretiene mucho. Y pienso que a las amigas que yo tengo les pasa lo mismo», añade una Soledad triste por el adiós del longevo magacín. «Ole ahí. Muchas gracias, Soledad, de parte de todos mis compañeros de ‘Sálvame'», culmina Belén Esteban el vídeo.