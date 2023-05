Lo insinuado por Belén Esteban sobre lo que vendrá tras ‘Sálvame’ confirma lo sospechado

Queda menos de un mes para que ‘Sálvame‘ se despida definitivamente de la audiencia tras 14 años de éxito en Telecinco. Y ante la cancelación del programa que presentan Jorge Javier Vázquez y Adela González son muchos los que se preguntan qué ocurrirá con sus colaboradores. Una de las estrellas del programa ha sido (y es) Belén Esteban.

Tras filtrarse que Mediaset había decidido cancelar ‘Sálvame’ empezaron a elucubrarse los destinos profesionales de cada colaborador. En el caso de Belén Esteban se recordaba unas declaraciones suyas de hace unos meses en las que decía que «el día que acabe Sálvame yo acabaré con él».

Sin embargo, parece que esta retirada de la televisión no será tal. Así, lo ha dejado claro este mismo viernes Belén Esteban durante la presentación de los nuevos gazpachos y salmorejos de «Sabores de la Esteban», su marca para la que ahora tendrá mucho más tiempo para estar pendiente de ella.

En este sentido, Belén Esteban ha clarificado que «aunque queden muy pocos días para que acabe el programa, yo sigo siendo parte de la productora». «Yo soy de La Fábrica de la Tele», remarca. Y es que cabe recordar que la colaboradora renovó su contrato con la productora hace unos meses.

«Los que dicen que la puerta está cerrada es mentira. Lo digo ya«, prosigue diciendo en clara alusión a los que dan por muerta a La fábrica de la tele tras el fin de ‘Sálvame’. No obstante, hay que decir, que Mediaset le garantizó a la productora que quiere contar con ella para nuevos proyectos de cara a la próxima temporada.

Al preguntarle por cómo será la despedida de ‘Sálvame’ tras 14 años liderando las tardes y las noches con el ‘Deluxe’, Belén Esteban avanza que será un especial por todo lo alto. «El final del programa va a ser muy especial, pero no quiero hablar del tema. Me pone muy melancólica. Cada vez que me hablan sobre cosas del programa me pasan muchas cosas por la cabeza», destaca a la revista Semana.

El futuro de Belén Esteban en televisión

Por eso, cuando le preguntan por ‘Sálvame’ prefiere no hablar del tema porque son muchos los recuerdos que le vienen a la mente. Pese a todo, Belén Esteban tira de positivismo al hablar del futuro. «Yo seguiré con La Fábrica de la tele. Vamos a estar juntos, pero es top secret por ahora. Esto no me toca contarlo a mi», advierte, confirmando que habrá otros proyectos más adelante.

«No sé lo que es, pero lo único que puedo decir es que tengo unos jefes que son muy creativos. Oscar y Adrián son dos cerebritos y yo seguiré con ellos», prosigue diciendo Belén Esteban sobre su futuro en televisión. Aunque eso sí adelanta que no será inmediato. «Nos merecemos un descansillo después de tantos años«, recalca.

Asimismo, confiesa que lo que si tiene claro es que trabajará mucho menos que estos años. «Trabajaré menos días, pero no dejaré la tele«, sentencia. Por último, Belén si que deja un último mensaje para todos los fans de ‘Sálvame’: «Tengo que dar las gracia a mi programa Sálvame. Un programa que ha estado 14 años en emisión. Se cierra, pero que nos vamos con la cabeza bien alta. Nos quedan pocos días, pero van a ser los días que más voy a disfrutar. Lo voy a disfrutar a muerte».