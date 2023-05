Sergi Ferré se refiere en estos términos a la productora de ‘Sálvame’ sin temor a consecuencias

La Fábrica de la Tele no gana para disgustos. A la noticia de la cancelación de su programa estrella, ‘Sálvame’, ahora se suma las demandas que les ha interpuesto Sergi Ferré, por las que les pide 62.000 euros. El ex reportero del programa ha presentado una demanda en la que solicita la rescisión de su contrato y una indemnización por daños y prejuicios, cuya cifra asciende a 50.000 euros; además de otra demanda por la que reclama 12.000 euros por las horas extras realizadas en el último año en curso y que no se le han abonado.

Sobre ello se ha pronunciado el periodista en el canal de YouTube Telesalseo, donde también ha desvelado cuál era su sueldo en el magacín vespertino de Telecinco. Ferré se muestra dolido por el trato que, según él, ha recibido por parte de la productora, en la que, asegura, «lo he dado todo por una empresa que luego te demuestra que le importas una puta mierda».

El reportero detalló los motivos del inicio del conflicto, cuando se negó a hacer un viaje a Barcelona para cubrir la presentación del libro de Carlota Corredera, ya que, presuntamente, se negó a realizar una jornada laboral de 18 horas. «He pasado ocho años haciendo más horas que un tonto y con disponibilidad absoluta», ha reconocido, muy molesto.

Sergi Ferré explica cómo se inició su conflicto con ‘LFDLT’

«He estado 15 días de baja después de tener 15 días de castigo por pedir que me pongan un hotel en Barcelona. No me negué a hacer 18 horas, pero pedí un hospedaje porque salía de mi casa a las 07:00 de la mañana y no volvía hasta las 01:00 de la madrugada. Me han castigado por reclamar un hotel que vale 100 euros de mierda», ha explicado Sergi Ferré.

Esos 15 días de «castigo», derivaron en una baja médica por ansiedad: «No es una cuestión de que haya dejado de aparecer en pantalla, es que me han dejado funciones de becario. Me ignoraban en la redacción. Mis jefes, mis referencias, pasan a no dirigirme la palabra. En mi puesto de trabajo, tenía ganas de llorar y me aguantaba. Pero era salir de Telecinco y me ponía a llorar. Me sale una mancha en la cara que el médico atribuye a la ansiedad».

El reportero desvela su sueldo como reportero en ‘Sálvame’

«Cojo una baja después de 15 días pasándolo mal. Que nadie se piense que esto lo hago por una cuestión de ego o porque no quiera ser redactor», deja claro Sergi Ferré. Sobre su sueldo, el reportero comenta lo siguiente: «A mí me la suda la tele, no me gusta ni que me reconozcan por la calle. Si yo tuviera un sueldo de un colaborador de mil pavos cada tarde pues me jodo y que me salude todo el mundo, que me pida fotos o me pregunte por Belén Esteban o por quien sea. Pero como yo cobro 1.900 euros, no cobro más en ese programa de televisión. 1.900 euros donde no existe la puta hora extra, no existe el día libre, no existe nada. Pues sinceramente, por 1.900 pavos el que yo vaya por la calle y se me pongan a cantar la cancioncita de ‘Sálvame’ cuando estoy con mis amigos, pues no me hace ni puta gracia».

Sergi Ferré confía en ganar el juicio, dando que no se llegó a una conciliación. «Voy a por todas, voy a un juicio y me quedo tan pancho. Estoy tranquilo. Tengo los billetes de AVE, conversaciones, audios… No soy gilipollas. Me voy a cerrar puertas, sí, pero me las trae al pairo. No voy a dejar que me vacilen más. Ya no me van a pisar más», sentenció el periodista.

«¿Has recibido el apoyo de tus compañeros?», le preguntaban durante la entrevista. A lo que él contestaba, entre risas: «Pues eso sería un buen melón». «Es verdad que me ha llamado mucha gente, pero también ha habido muchas ausencias maravillosas que, al final, cuando pasa esto, la gente se posiciona siempre al lado del más fuerte».

Sobre el fin de ‘Sálvame’: «Me da muchísima pena que se acabe, pero se veía venir»

No obstante, Sergi Ferré también tiene buenas palabras para el que durante años ha sido su programa, y le da mucha pena su cancelación: «A mí personalmente me da muchísima pena que se acabe el programa. Considero que ha sido una obra maestra durante todos estos años, que están haciendo cosas muy interesantes y en la actualidad las siguen haciendo. Pero eso no quita que yo voy a defender lo que creo que debo defender». Pese a esto, reconoce que «había que ser subnormal para no ver venir» la cancelación del programa. Él lo relaciona al hecho de que Mediaset no le devolviese su duración de cuatro horas, a pesar de los datos de ’25 palabras’ y ‘Reacción en cadena’.

«La cadena prefiere poner unos concursos con datos muy bajos que devolverte la franja», ha recordado. Además, cree que sus compañeros reporteros van a tener difícil encontrar trabajo tras el fin de ‘Sálvame’: «Vamos a quedar marcados un tiempo y no vamos a poder hacer imagen». Eso sí, no desea el hundimiento de La Fábrica de la Tele: «Me interesa que les vaya bien para que me puedan pagar. Pero ya sé que les va bien, porque están forrados», sentencia.