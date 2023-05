Ruth Lorenzo impacta al revelar la extraña enfermedad que padece y sus consecuencias

Ruth Lorenzo es uno de nuestros rostros televisivos que más de actualidad están. La cantante hace tan solo unos meses fichaba como presentadora de ‘Cover Night‘ en TVE y era la escogida para dar las puntuaciones españolas en Eurovisión 2023. Ahora, en una entrevista, ha desvelado el problema en el pecho que padece y que le condiciona en su día a día.

La artista murciana ha participado en el documental ‘Freeda Doc’, un espacio donde abordan distintos temas que afectan a las mujeres, como por ejemplo la presión estética a las que se les somete por el simple hecho de ser mujeres. En esta ocasión, han hablado de sus pechos y de su diversidad, una conversación que ha aprovechado Ruth Lorenzo para desvelar que padece «hipertrofia mamaria».

Se trata de una enfermedad benigna y muy poco frecuente que se caracteriza por el crecimiento excesivo y rápido de la glándula mamaria. «Mi cuerpo es supersensible a las hormonas femeninas y me crece el pecho sin parar», ha explicado la propia Ruth Lorenzo en el documental, donde ha contado que es algo que le condiciona desde hace años.

«Me crece sin parar»

Es en su preadolescencia cuando Ruth Lorenzo tuvo que enfrentarse por primera vez a este problema: «Mis tetas han sido un proceso de aprendizaje para mí. Me creció el pecho tan rápido, de estar superplana a de repente… Los niños en el colegio pensaban que me ponía calcetines». Durante los primeros años, le costó asimilar lo que le ocurría: «No comprendes tu cuerpo frente al espejo. No te da tiempo mentalmente a desarrollarte de una manera para comprender lo que te está pasando en el cuerpo».

Ruth Lorenzo se hizo muy conocida en Reino Unido durante su paso por ‘Factor X’ en el año 2008. Es allí donde coincidió y conoció a la mismísima Amy Winehouse. Pues bien, la estrella del soul y el jazz incluso llegó a poner un mote a Lorenzo por el tamaño de sus pechos. «La tetona», la llamaba.

Se desconocen los motivos por los que aparece la hipertrofia mamaria, pero desde el podcast en el que participa Ruth Lorenzo destacan la importancia de hablar de ello. «Hablar abiertamente sobre esta parte de nuestros cuerpos respetando las historias, los tiempos de cada persona que ha querido compartir su testimonio es fundamental. Se trata de seguir haciendo lo que mejor se nos da: visibilizar y representar», explica Clara Amechazurra, directora del formato.