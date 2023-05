Rosa López hace este inesperado anuncio sobre su maternidad delante de Sonsoles Ónega

Este jueves, 18 de mayo, Rosa López ha visitado ‘Y ahora, Sonsoles’, para charlar con Sonsoles Ónega y, de paso, promocionar la nueva entrega de ‘El camino a casa‘, el programa de Albert Espinosa en el que ella fue la protagonista y que se emitió este mismo jueves por la noche.

La cantante granadina reconoció que no paga la cuota de Atresplayer Premium, por lo que todavía no había podido ver el programa que se ofreció horas después. Tal y como recordaron en el programa vespertino de Antena 3, pocas personas han sido capaces de reunir a tantos españoles frente al televisor como lo hizo Rosa López. Primero, durante la final de ‘OT 1’, donde fue proclamada ganadora y, después, cuando nos representó en Eurovisión en 2002 con el mítico ‘Europe is living a celebration’. A partir de ahí, se la rebautizó como ‘Rosa de España’.

Sin embargo, la fama no solo le ha traído buenos momentos, sino que también le ha hecho vivir experiencias agridulces. Y es que, tal y como ella misma ha reconocido, en sus comienzos sintió que nadie empatizaba con ella. Pese a todo, lleva más de 20 años en el mundo de la música. Aunque Rosa no olvida sus orígenes, como así lo demostró en ‘El camino a casa’. «Es bonito volver a la esencia», confesó, muy emocionada, la cantante a Albert Espinosa.

Sin embargo, y pese a sentirse muy orgullosa de sus orígenes, cuando entró en ‘OT’, sus padres y ella decidieron no decir que eran de Armilla, un pueblo de Granada. «Era miedo a que echasen para detrás mi sueño», asegura Rosa López. Eso sí, también ha reconocido que «desde pequeña sueño con ganar dinero para mi barriada», de la que arreglaría muchas cosas. Eso sí, ante la propuesta de Sonsoles de que se presente a alcaldesa, ella lo descarta de raíz: «Me lo cargaría todo», confiesa, entre risas.

Rosa López, sobre la maternidad: «Tengo que ver si puedo tener hijos»

Pero, además de hablar de sus orígenes, Sonsoles Ónega no ha dudado en preguntarle por su vida privada. Ya que, aunque lleva tres años con su pareja, Iñaki, todavía no se ha decidido a dar el paso de pasar por el altar. Rosa López le ha explicado que su chico le ha pedido durante mucho tiempo que se casara con él, pero no lo han hecho por diversos motivos. Pero la cantante no descarta casarse e incluso tener hijos con él. «Si va todo como va, es para toda la vida», se ha sincerado.

Respecto al tema de ser mamá, la artista reconoce que es más complicado, por el tema de la edad. «Tengo que ver si puedo tenerlos, porque tengo ya 42 años. Y mucha gente ya me dice que es ya o nunca. Aunque yo veo a mujeres que los tienen a los 50″, ha pronunciado la que fuera ganadora de la primera edición de ‘Operación Triunfo’.