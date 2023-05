El actor Joaquín Kremel atiza públicamente a Sonsoles Ónega por lo que hizo en Antena 3

El terremoto de cambios que se están produciendo en Mediaset está dando mucho que hablar. Y es que raro es el día que no sale una información y es desmentida por el grupo. Unos cambios sobre los que se ha mojado Joaquín Kremel, que también aprovechaba para comparar con Antena 3 tras ver el programa de Sonsoles Ónega este miércoles.

Así, este miércoles, el actor Joaquín Kremel a quien pudimos ver en ‘La que se avecina’ o ‘Fuera de control’ en TVE, no dudaba en opinar sobre la marcha de Pedro Piqueras de ‘Informativos Telecinco’ que verificamos en El Televisero. «Cambios en MediaVox» reaccionaba el intérprete aludiendo así a la deriva ideológica que se aprecia en la nueva etapa de Mediaset con Borja Prado al frente de la línea editorial.

El regalo de Losantos a Sonsoles Ónega

Pero por la tarde, Joaquín Kremel veía el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3 y no dudaba también en lanzar su crítica. Todo se producía al final de ‘Y ahora Sonsoles‘ cuando Isabel González, habitual colaboradora del Flash le anunciaba que tenía un regalo muy especial para ella.

«Tengo un regalo para ti. Hoy se publica, Federico Jiménez Losantos», le decía Isabel González entregándole el nuevo libro del locutor y presentador de ‘Es la mañana’ en EsRadio en el que ella misma ejerce de copresentadora de ‘La crónica Rosa’. «Hombre por favor, maestro», reaccionaba Sonsoles Ónega.

«El retorno de la derecha. Uhhh, y dedicado por Federico Jiménez Losantos. Gracias maestro. Nos vamos», terminaba de decir Sonsoles asegurando que por la noche lo empezaría a leer.

La crítica de Joaquín Kremel tras lo que ve con Sonsoles

Y es que el programa de Sonsoles Ónega y Federico Jiménez Losantos tienen mucho en común pues muchos de los colaboradores del flash de ‘Y ahora Sonsoles’ colaboran con el locutor en ‘La Crónica Rosa’ como la propia Isabel González, Dani Carande, Carlos Pérez-Gimeno o Beatriz Miranda.

Tras ver como Sonsoles Ónega llamaba «maestro» a Federico Jiménez Losantos, Joaquín Kremel no se contenía. Así, el actor no dudaba en ironizar con que «Atrozmedia no necesita cambios» en alusión a que Atresmedia ya tiene una ideología de derechas y por tanto no tiene que hacer cambios como si está haciendo Mediaset.