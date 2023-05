La pillada a ‘Supervivientes’ sobre el posible abandono de Jonan desconcierta: fíjate bien

En el última hora de ‘Supervivientes 2023‘ que se emitió este miércoles en el access prime time de Telecinco pudimos observar a un Jonan Wiergo absolutamente destruido emocionalmente. Hasta el punto de que las cosas se habrían acentuado a solo unas horas de la decimotercera gala.

Tal y como se anuncia de manera oficial desde Mediaset, el influencer quiere abandonar el concurso definitivamente aunque queden apenas cuatro semanas para la gran final. El concursante tira la toalla inesperadamente tras más de 80 días de supervivencia y así se lo ha hecho saber a sus compañeros, devastados con su sorpresiva decisión.

Aparentemente, se intuye irreversible esa petición de poner fin a su aventura en ‘Supervivientes’. De hecho, Jonan Wiergo se ha dirigido a la inspectora que suele acompañarles en la isla y, en las imágenes, se aprecia cómo ha solicitado una barca con la máxima celeridad posible. Al parecer, no habría marcha atrás.

El robinsón no es feliz y lo ha transmitido roto en llanto a sus amigas Alma Bollo y Adara Molinero. «Lo estoy pidiendo por favor. Quiero irme. No me dejéis aquí más. Me da igual que me digáis que queda poco. Llevo ochenta días. Necesito salir por la Palapa y sentir que estoy fuera de aquí. No puedo más, estoy muy cansado», ha suplicado a sus compañeros.

Confusión con lo que se ve en el cebo de ‘Supervivientes’ sobre el posible abandono de Jonan Wiergo

Sin embargo, en esas imágenes con las que Telecinco está cebando el posible abandono de Jonan, aparece sorprendentemente Manuel Cortés. Algo que ha desconcertado (y mucho) a los espectadores de ‘Supervivientes’ teniendo en cuenta que continuaba aislado en la Cabaña Presidencial a la espera de que el equipo médico aconsejara su reincorporación (o no) a la isla.

🚨 ÚLTIMA HORA DESDE HONDURAS 🚨



Jonan ha pedido abandonar #Supervivientes2023 😱



Todas las imágenes, esta noche a las 22:00h en @telecincoes 🌴 pic.twitter.com/th7QyiD7j7 — Supervivientes (@Supervivientes) May 25, 2023

Por tanto, la audiencia está teorizando sobre si estas imágenes no corresponden realmente a las últimas horas y se sospecha que son mucho más antiguas. De ser así como se barrunta en redes, la pregunta es por qué se comunica como «última hora» algo que ha sucedido hace tiempo.

No obstante, también cabría la posibilidad de que el hijo de Raquel Bollo haya recibido el alta médica ya y se encuentre reintegrado a pesar de que en ‘Tierra de Nadie’ se informara de que no era posible todavía. Con todo, la controversia está servida y, por ende, está generando muchas reacciones en esta dirección:

