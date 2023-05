El disgusto que ‘Supervivientes’ da a Manuel Cortés sobre su continuidad en el concurso

La duodécima entrega de ‘Supervivientes 2023: Tierra de Nadie’ ha confirmado la continuidad de Manuel Cortés como concursante. El hijo de Raquel Bollo, que hasta el momento se encontraba apartado del grupo por recomendación médica, seguirá siendo concursante. Sin embargo, el joven no se reincorporará a la convivencia al menos «hasta el próximo parte médico», tal y como ha indicado Carlos Sobera.

Cabe recordar que fue el pasado domingo cuando se comunicó el aislamiento al que el superviviente estaba sometido debido a fuertes dolores abdominales. Desde un primer momento, Manuel Cortés ha estado sometiéndose a diversas pruebas que condicionarán su continuidad en el reality. Precisamente Carlos Sobera le ha trasladado el resultado del último chequeo a la que se ha sometido el joven.

Nada más conectar con él, Carlos Sobera ha reseñado su entereza y su permanente sonrisa. «Estoy bien. De ánimo con muchas ganas, aunque parezca mentira, de volver con mis compañeros. Se echa mucho de menos la rutina a la que uno está acostumbrado. Con mucha energía, con sentimiento de estar a dos pasos del objetivo y con muchas ganas de tener el alta», ha comentado el concursante.

Sobre su dolencia, el joven ha compartido su valoración médica: «Por fin me ha llegado el diagnóstico del doctor». En la misma línea, Manuel Cortés ha aclarado cuál es su estado: «Tengo una acumulación de heces en la zona del colón ascendente, una acumulación de heces. En las pruebas que me hicieron anteriormente se ve en la radiografía la acumulación de heces ahí. No es nada de lo mío gracias a Dios. Es una acumulación bastante fuerte de heces».

Ya junto a su hermana Alma Bollo, quien se ha desplazado para darle una sorpresa, Manuel ha compartido: «Me está costando mucho expulsarlas , apenas expulso poco a poco. Los dolores han cesado, pero el tratamiento tengo que seguirlo hasta que termina de expulsarlo porque si no puede crear otro…».

La decisión de la organización sobre el futuro de Manuel Cortés en ‘Supervivientes 2023’

Finalmente Carlos Sobera ha tomado la palabra para comunicar si el joven sigue o no en el reality. «Tras las diferentes pruebas de imagen y analíticas y tras observar tu evolución, el equipo médico ha decidido que no puedes reincorporarte a la aventura al menos de momento», ha apuntado el presentador.

Por lo anteriormente expuesto, Sobera ha asegurado: «Debes seguir en observación hasta el próximo parte médico. Soy de pueblo, así que te lo voy a decir en términos menos médicos: Tienes que hacer caquita hasta que te pongas bien mi querido Manu. Cuando hayas descargado todo, el cuerpo médico y te vea ligerito te manda otra vez para la isla y para la aventura».