La incendiaria noticia del exterior para Alma Bollo estando en ‘Supervivientes’ a causa de Raquel

La polémica vuelve a salpicar a Raquel Bollo. A sus continuos rifirrafes con Isa Pantoja en el plató de ‘Supervivientes’, y a sus problemas económicos, ahora se suma que su ex yerno, Juan José Peña, ha denunciado públicamente que la colaboradora no le deje recoger a la hija que tuvo en común con Alma Bollo mientras ésta concursa en ‘Supervivientes 2023’.

A través de un comunicado publicado en sus stories de Instagram, la expareja de Alma anuncia medias legales contra la que un día fue su suegra. «Llevo desde esta mañana a las 09.00 moviéndome en juzgados y en abogados comentando la situación…», comienza escribiendo el joven, quien asegura que «un juez de guardia» le ha dado «la razón total de la situación que tengo y es por la que decidí actuar como he hecho con el consentimiento y aconsejado por personas cualificadas para llevar a cabo este tipo de situaciones».

«Acabo de llegar a casa de poner la denuncia pertinente en la Policía Nacional, donde me aconsejan que lo haga mañana en un juzgado de familia», prosigue. Sobre Raquel Bollo, su exyerno asegura que «lo único que he tenido de respuesta por su parte es un texto formulado seguramente por su abogado en WhatsApp diciéndome que he incumplido el convenio y que, por lo mismo, no intente siquiera las recogidas posteriores porque no procederá a hacerme entrega de ¡¡mi hija!!», relata indignado.

💥Juan José Peña, padre de la hija de Alma Bollo, HA DENUNCIADO a Raquel Bollo.

▪︎Afirma haber recibido un "texto" de R.B. donde le niega las posteriores "recogidas" de la pequeña por "Incumplimiento del Convenio".#Supervivientes2023 pic.twitter.com/c8e0D1eR1E — La Rana Verde (@LaRana_Oficial_) May 15, 2023

El exnovio de Alma explota contra Raquel Bollo: «Me ha quitado a mi hija»

Además, Juan José deja claro que «lo hago por aquí porque con esta mujer no se puede hacer de otra forma». A continuación, mencionando a Raquel Bollo, clama cómo ha ocurrido todo: «Me ha quitado a mi hija por toda la cara acompañada de su amiga. Teniéndola yo porque su hija está concursando en ‘Supervivientes’. He decidido de tenerla hasta que su madre deje de concursar. Presentándose en Jerez diciéndome que le iba a dar un Burger King y me la traía de vuelta. Y no me la ha vuelto a traer y no me coge el teléfono. Desde las 21:30 que se la llevó».

Tras esto, explica el motivo por el que decidió quedarse con su hija hasta que la madre de la pequeña salga de ‘Supervivientes’: «Porque mi hija está la mayor parte del tiempo sin la abuela materna, quien es la encargada de quedársela mientras Alma está trabajando ‘esporádicamente’ fuera de Sevilla, cosa que en un reality de este nivel no es esporádica ni normal porque se encuentra incomunicada».

«Donde la segunda persona encargada de mi hija, repito, mi hija, de la que me quitan todos los derechos, es Raquel, que también participa en casi todas las galas durante la semana», continúa su alegato, antes de zanjar el tema, asegurando que utiliza «este medio (Instagram) para darle voz a mi situación con la que llevo luchando desde incluso antes de marcharse a concursar, ocultándomelo hasta el último momento, y por la impotencia de que otra manera no me queda ni tampoco le importa».