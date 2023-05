La cita que ‘First Dates’ le plantó a una comensal superó todo pronóstico: «Por Dios»

‘First Dates‘ volvía a regalarnos un momento maravilloso este jueves 4 de mayo con la cita de María Luisa, de 68 años, y Agustín, de 75. Ambos acudían al programa de Carlos Sobera en busca del amor después de haber dejado atrás otras relaciones duraderas. Sin embargo, la sorpresa se la llevaba ella al ver quién era su cita de la noche.

El primero en llegar a ‘First Dates’ era Agustín, que decía buscar una mujer «que tenga mi edad, que le guste caminar, bailar…». Y es que desde el primer momento el señor presumía de lo mucho que le gusta la fiesta: «Me gusta mucho el baile. Yo llego a casa a las 5 o las 7 de la mañana. Voy a la discoteca los martes, jueves y domingo».

Por su lado, María Luisa, antes de entrar al programa declaraba: «Soy alegre, soy sincera, me gusta decir la verdad ante todo y ser como soy, espontánea». También reconocía gustarle mucho bailar. La sorpresa se la llevaba cuando entraba al restaurante de ‘First Dates’ con Carlos Sobera y se encontraba con un hombre que ya conocía: «Ay, por Dios… No, por favor», soltaba.

Agustín y María Luisa se conocen en ‘First Dates’.

«¿Os conocéis?», le preguntaba Carlos Sobera mientras que ella, muy sería, le respondía que sí y se dirigía a su cita. «Estuvimos bailando el otro día juntos. Qué pequeño es el mundo. Nos conocemos de Guijón, pero no pasa nada», explicaba entonces el soltero, algo que ella confirmaba: «Hemos coincidido en el baile». No obstante, fuera de cámaras, esta confirmaba que no es su prototipo: «No me gustaba desde que lo conozco».

Finalmente, ambos cenaban y Agustín le contaba a María Luisa su afán por la pesca. No obstante, no acababa de convencerla a ella, que se mostraba muy contundente frente a a las cámaras de ‘First Dates’: «Me da igual que camine, flote o no sepa nadar, yo quiero que me haga tilín y no me lo hace». Y, como era de esperar, cerraba las puertas a volver a tener una cita como sí quería Agustín.