Kiko Matamoros da plantón a ‘Sálvame’ y deja su puesto súbitamente por este detonante

Quedan solo tres días para que Kiko Matamoros vuelva a darse el sí quiero. Esta vez con Marta López-Álamo y desde hace días se está hablando mucho de esta boda comparándola con la que tuvo en su día con Makoke y sobre los compañeros de ‘Sálvame‘ que acudirán como invitados y los que no.

Este miércoles, y para evitar filtraciones, Kiko Matamoros y Marta López-Álamo habían acordado con la revista Lecturas publicar en exclusiva cuál sería el vestido de novia de la influencer y modelo. Sin embargo, lo que ninguno de ellos se esperaban es que el protagonismo de la portada de la citada revista no se lo iba a llevar Marta si no Makoke. Y es que la portada la protagoniza la colaboradora de ‘Fiesta’ hablando de la boda mientras a un lado se ve a Marta López-Álamo y su vestido.

Y precisamente por esto, Kiko Matamoros decidía plantar a ‘Sálvame’ este miércoles pese a que estaba convocado. Por eso, el programa arrancaba con los colaboradores en el centro del plató y con una silla vacía, la del colaborador por su espantada.

«Esta silla vacía es la de Kiko Matamoros, que de forma repentina comunicaba a la dirección del programa que ni hoy ni mañana se sentará en esta silla. ¿Pero por qué? ¿Qué podría haber llevado a Kiko a tomar esta inesperada y extraña decisión?», se preguntaba Terelu Campos nada más empezar el programa mientras sujetaba la silla en la que se tendría que haber sentado su compañero.

Por su parte, Adela González explicaba cuál podría ser el motivo de su desaparición. «Kiko Matamoros pensaba que esta sería la portada de una revista semanal. Pero atención a su prometida, a Marta López-Álamo vestida con el traje que vestirá el próximo viernes en su boda le ha robado todo el protagonismo Makoke», sostenía la presentadora.

«La ex de Kiko Matamoros ha medido muy bien sus tiempos y ha destrozado la exclusiva de Kiko y Marta vestidos de novios vendiendo a solo dos días de su boda una entrevista llena de explosivos titulares contra la pareja. Todo sobre la exclusiva bomba de Makoke con la que ha conseguido desplazar a Marta López-Álamo y convertirla de un plumazo en una novia segundona, hoy en ‘Sálvame’, terminaba cebando Adela.

El cabreo de Kiko Matamoros por la exclusiva de Makoke

Tras volver de publicidad, ‘Sálvame’ recogía algunos de los titulares de la entrevista de Makoke y su hijo Javier Tudela contra Kiko Matamoros. «La protagonista absoluta es su ex Makoke y poca gracia le ha hecho ver que las dos mujeres que mejor le conocen son compañeras de portada. Un cabreo tan monumental que ayer en cuanto se enteró de lo que iba a pasar decidió no acudir a su puesto de trabajo», aseveraba la voz en off en el vídeo.

«El futuro novio tendría que estar hoy en este plató presumiendo de lo guapa que está su churri vestida de blanco. Pero Makoke le ha aguado la fiesta. Ni viene hoy ni lo hará mañana, día en el que también estaba convocado. Una espantada para quizás evitar así contestar a las perlitas que su ex le dedica como regalo de boda», añadía la redactora sobre la ausencia de Kiko Matamoros.