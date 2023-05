Jorge Juan no se achanta y dice ‘hasta aquí’ a Jordi Cruz en ‘MasterChef’: «Mentiroso»

Rara es la semana que el jurado de ‘MasterChef 11’ no se enfrenta a alguno de los concursantes. La semana pasada eran Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz quienes lo hacían con David y Ana en plena prueba de eliminación. Y este lunes, volvía a ser el juez catalán el que hacía que Jorge Juan se viniera abajo por el rapapolvo que recibía.

Todo empezaba en la primera prueba en la que Miguel Bosé visitaba las cocinas de ‘MasterChef‘ por primera vez y en la que los aspirantes tenían que elaborar un plato con verdura con una técnica de vanguardia. Al acercarse al puesto de Jorge Juan, Jordi Cruz bromeaba sobre el alicantino asegurando que era el que animaba a todos sus compañeros en cada prueba de exteriores.

En tono jocoso, Jordi Cruz relataba que Jorge Juan compraba botellas de vino para las «fiestas de la noche». Un comentario que al concursante no le sentaba del todo bien y más teniendo a Miguel Bosé enfrente. No obstante, todo quedaba en una broma sin más.

Pero era en la prueba de eliminación cuando todo saltaba por los aires cuando Jordi Cruz seguía bromeando con el carácter alegre de Jorge Juan cuando este estaba completamente roto por que la expulsada de la noche fueran Camino o Ana. «Estoy jodido porque que se vaya cualquiera de las dos me mata«, confesaba él.

Al ver roto a Jorge Juan, Jordi Cruz trató de quitarle tensión a la situación preguntándole que proyectos tenía una vez salga de ‘MasterChef’. «Montar un bar de tapas», respondía de primeras el bombero forestal. «Un bar de tapas que al final haya copas», matizaba Jordi con sorna. «Bueno las copas dan mucho dinero y el café también», le espetaba Jorge Juan.

Al concursante se le acababa la paciencia al ver que Jordi Cruz trataba de dejarle como un fiestero al que le gustaba el alcohol. «Estás mintiendo desde ayer con las botellas de vino en el avión«, se quejaba el aspirante. «Estoy ya quemado e irritado con eso, pero bueno», insistía Jorge Juan.

Jordi Cruz y Jorge Juan, enfrentados

Era entonces cuando Jordi Cruz se ponía serio y se enfrentaba a Jorge Juan. «Estoy ya cansado de tanta tontería, me carga ya lo de la bebida», soltaba el concursante. «Primero me acabas de llamar mentiroso. Pensé que teníamos sentido del humor tú y yo. Te hice una broma y no la pillaste, es la primera vez en 11 años que un aspirante me llama mentiroso a la cara. De entrada tú y yo las bromas las hemos acabado, no te voy a hacer ni media más», le soltaba Jordi Cruz.

«Uno no sabe ya si son bromas o no son bromas, y fiestas nos las corremos todos«, confesaba después a cámara Jorge Juan. Al ver que el alicantino estaba derrumbado por lo que se estaba viviendo en las cocinas y por su rifirrafe con Jordi Cruz, el chef optaba por subir a la galería. «Si tú quieres abrir un bar, tomártelo en serio, porque como me lo has contado no me ha parecido», le advertía el chef. Mientras Jorge Juan le pedía disculpas por llamarle mentiroso.