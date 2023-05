Jordi Cruz impone una sanción disciplinaria en ‘MasterChef’ y las redes ponen el grito en el cielo

TVE ha emitido este lunes la décimo quinta gala de ‘MasterChef 11‘. Tras un primer cocinado tranquilo en el que los concursantes tenían que elaborar un plato vegetariano con solo cinco ingredientes llegaba la prueba de eliminación, que terminaba con Samantha Vallejo-Nágera machacando a David y con Jordi Cruz castigando a Ana por cometer una infracción.

Así, en esta ocasión, los delantales negros se enfrentaban al reto de las carreras en el que tendrían que competir entre ellos en tres pruebas diferentes: hacer un steak tartar, un cachopo y terrera strogonoff. Durante las carreras del segundo grupo en el que se enfrentaban Ana, Claudia y David, el catalán se frustraba al ver cómo su steak tartar no convencía a Samantha Vallejo-Nágera, que le echaba la bronca por estar demasiado picada la carne y por estar soso y con poco picante. «La jueza soy yo», le decía de forma cortante al ver que él no le hacía caso.

Poco después en la segunda parte de la carrera, David tampoco lograba hacer el cachopo como Samantha le pedía. Lo que terminaba por frustrar al catalán que terminaba perdiendo su carrera y enfrentándose a Camino en el duelo final en el que tenían que cocinar el solomillo Wellington. Precisamente, en esa prueba el jurado explotaba contra algunos concursantes de la galería siendo Jordi Cruz el que terminaba castigando a Ana.

Así, en la galería los concursantes se desesperaban al ver como David cometía algunos errores en la elaboración del solomillo Wellington. Después de que el jurado advirtiera a Eneko o a Lluis con que si no se callaban serían expulsados, era Ana la que no se contenía al decir que a David se le había pasado ponerle la mostaza al solomillo.

«Ana calladita», soltaba Samantha Vallejo-Nágera. «Si lo he dicho aquí arriba solo muy bajito», se defendía Ana. «Lo hemos oído desde aquí», le apuntaba Pepe Rodríguez. «¿De verdad?», espetaba ella sorprendida pues pensaba que nadie le habría oído más que sus compañeros de la galería.

Jordi castiga a Ana: «Está prohibido y penalizado»

Sin embargo, la defensa de Ana no convencía a Jordi Cruz, que optaba por subir a la galería y entregarle un delantal negro. «Si no lo he dicho en alto Jordi. Lo he dicho bajito», se lamentaba la andaluza. «¿Pero lo has dicho verdad? Una cosa que no se puede decir porque estamos en un duelo de eliminación y hemos avisado cuarenta veces. Regalito para usted», le soltaba el juez.

«No se puede intentar beneficiar a alguno porque la puedes liar y porque está prohibido y penalizado. Y al siguiente que hable no le doy un delantal negro, le envío directamente a casita. Es un concurso, una competición señores», sentenciaba Jordi Cruz mientras Ana se quedaba tocada y sin poder contener las lágrimas.

El público condena la actitud de Jordi Cruz

Tras ver lo sucedido con Ana, el público de ‘MasterChef’ no dudaba en criticar lo que había hecho Jordi Cruz con Ana. Así, eran muchos los que señalaban la doble vara de medir al castigar a algunos mientras a otros como a Luca lo premian y le ríen las gracias cuando incluso ha confesado que ha robado ingredientes a sus compañeros.

Que facilidad para dar el delantal a Ana. El mismo rasero que con las víboras asesinas…#MasterChef — Pablo Heres (@pablogijon) May 15, 2023

Le dan delantal negro a Ana por escuchar no sé qué pero no sé lo dan a otros concursantes por robar preparados de sus compañeros… Joder que doble vara de medir tienen en este programa #MasterChef — FelipeCarbayon (@FelipeCarbayon) May 15, 2023

a ver que yo me entere: decir "la mostaza" a tus compañeros de galería mientras hacen una prueba de eliminación es motivo de sanción, pero robarle a tu compañera parte de su plato EN UNA PRUEBA DE ELIMINACIÓN no

Ah🤡

#MasterChef — Val² (@Valeerixg) May 15, 2023

Jajajajaja vaya puta tela. Sois unos caradura de tres pares de cojones. Vaya tela @JordiCruzMas. Los tenéis cuadrados. Por cierto, tortilla enrollada con verduras, próximo plato del Abac #MasterChef — Free Jolito (@JolitoFree) May 15, 2023

El machaque de #MasterChef con Ana ya es de matones de patio en el cole. — AnaIsabel Benítez (@benitez_anaisab) May 15, 2023

Se podían poner así con Luca #Masterchef — Todaslasflores 💟 (@todaslasfloress) May 15, 2023

lo injustos que están siendo con ana este programa es pa flipar… #masterchef — nevermore⚜️ (@andreaabm_) May 15, 2023

Me parece muy heavy que a Ana le hayan dado un delantal negro por de ir algo en voz baja y a Luca que ha robado queriendo elaboraciones a sus compañeros y se ha sabido, se haya ido de rositas. #masterchef — Pitufina (@pitufina1909) May 15, 2023

Prohibido para unos, permitido para otros #MasterChef — Natalia #MuyFanDeBuddie (@eneiviel) May 15, 2023

Ya hay que ser cerdos para mandar a Ana a eliminación por esa tontería #MasterChef — 👑Mistress IB STAN ACCOUNT (@Niehaus116) May 15, 2023