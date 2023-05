Ivana Icardi prende un fuego mayúsculo con lo que asevera de Adara sin rodeo alguno

Ivana Icardi fue concursante de ‘Supervivientes 2020’, edición que ganó Jorge Pérez y en la que ella inició una relación con Hugo Sierra, expareja y padre del hijo de Adara Molinero. Con el uruguayo tiene una niña, Ginevra, aunque en estos momentos la relación entre ellos está rota.

La argentina está siguiendo muy atentamente ‘Supervivientes 2023’, comentando todo cuanto ocurre en la isla en su cuenta oficial de Twitter. Ivana Icardi ha dejado claro que quiere que gane Raquel Arias, y son continuos sus ataques a Adara Molinero, a la que no solamente critica su concurso, sino que, además, saca a relucir cosas de su pasado que no vienen a cuento.

En esta ocasión, sus críticas se han desencadenado porque una adarista le ha reprochado que siempre que va a un plató de televisión es para arremeter contra la ganadora de ‘GH VIP 7’. A modo de respuesta, la hermana de Mauro Icardi se ha justificado diciendo que Adara tampoco ha hecho cosas muy diferentes cuando ha ido a algún programa: «Ha ido a hablar de exnovios, de otros concursantes como hizo en mi edición, de tamaños, de su familia…».

Ivana Icardi: «Adara ganó ‘GH VIP’ por poner los cuernos»

La seguidora de Adara le ha recordado que a ésta le hicieron una entrevista cuando ganó ‘GH VIP’. Ante lo cual, Ivana Icardi ha estallado, llegando a asegurar que si la hija de Elena Rodríguez se alzó con la victoria en ese programa fue porque le fue infiel a Hugo Sierra con Gianmarco Onestini: «Y ganó por poner los cuernos, y dio de comer con la historia dos meses. No es ningún talento, como me lo quieres pintar. Y la llamaron porque si no recuerdo mal estaba su ex Pol con su nuevo novio que era Joao y ahí estaba el salseo ¿no? Si era tan brillante hubiera ganado su primer ‘GH'», ha comentado la argentina.

Pero la discusión no ha quedado ahí. Después de que la adarista le recordara que Adara «no ganó por poner los cuernos, ganó por ser auténtica», y que «no la llamaron por Pol, Pol entró luego por su «novio» Joaquín», le ha espetado que ella no puede hablar ya que no ha ganado ningún reality. A lo que Ivana Icardi le ha refrescado la memoria: «Busca ganadora de ‘El debate: La Revancha’ argentina, pero es más fácil hablar sin saber. Igual no voy por la vida mostrando mis logros, da como a fracasada que quiere sentirse más que los demás y la verdad que soy mejor persona que concursante de reality», ha sentenciado.

