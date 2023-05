Eva Soriano llama «fulano» a Maxi Iglesias al relacionarle con él y clama: «Me parece feísimo»

Hace tan solo unos días salí a la luz el romance entre el actor Maxi Iglesias y la presentadora y humorista Eva Soriano. Era el redactor de ‘Sálvame‘, Germán González, quien soltaba la noticia en el podcast ‘En todas las salsas’: «Se estaban morreando fuera del local y que estaban pendientes de que no les viesen y cuando se dieron cuenta de que había personas por allí se fueron».

Tras la publicación de esta noticia, Eva Soriano ha abordado este asunto en ‘Cuerpos especiales‘, el formato que conduce en Europa FM. La humorista ha estallado por cómo se ha tratado la noticia. «A mí se me ha relacionado en medios de prensa rosa con un fulano. Bueno, pues hasta aquí todo ok», ha empezado diciendo.

Pero si algo molesta a Eva Soriano es que se destaque la belleza de Maxi Iglesias y, en cambio, destaquen la suerte que tiene ella por mantener una relación con el actor: «He leído algunos medios por puro morbo y me he dado cuenta de una dinámica que se repite en varias ocasiones. Se pone en muchos medios que… ¡Qué suerte tiene Eva por estar con ese jato! Porque claro, es alguien que potencialmente es guapo, pero a mí ya se me ha puesto como si yo fuera el adefesio».

Es precisamente este tipo de interpretaciones del romance el que cabrea a Eva Soriano, que critica que digan que tiene «suerte»: «¿Me ha tocado el euromillón?, ¿Me ha salido a devolver Hacienda?, ¿Me ha salido en el análisis que no tengo colesterol?, ¿Suerte de qué?, ¿Soy yo Quasimodo y él es Esmeralda? ¿Soy Beatriz Pinzón Solano, Betty La Fea? A mí eso me parece feísimo».

Y para acabar, Eva Soriano reflexiona: «Las personas somos un poco como los huevos de chocolate. Hay gente que los compra por la parte de fuera, por el chocolate, y hay gente que la compra por el regalo de dentro. Las dos partes son iguales, no tiene una la suerte de tener a la otra y la otra con tener a la una. Dejemos de tratar a la gente como si fuéramos de segunda solamente por estar con un guapo». Y remata aclarando que todo esto bajo la premisa de que la noticia sea real.