El recado de Alejo Sauras a Fran Perea por su boda que prueba cuál es su actual relación

En su última aparición pública, Alejo Sauras se ha enterado por los reporteros de Europa Press de la reciente boda de Fran Perea con la también actriz Luz Valdenebro. Una noticia que le ha hecho mucha ilusión, y que desconocía, ya que, según ha reconocido el actor, hace bastante tiempo que no habla con el que fue su compañero en la serie ‘Los Serrano’.

Fran Perea y Alejo Sauras trabajaron juntos muchos años, por lo que forjaron muy buena relación. Pero de la noticia de la boda, se ha enterado por los medios. «No sabía. Hace tiempo que no hablamos«, ha reconocido el intérprete tras ser informado por los reporteros de la buena nueva.

No obstante, lo que más ha llamado la atención ha sido, no solo el hecho de que Alejo Sauras desconociese que Fran y Luz se hubieran casado, sino las bonitas palabras que les ha dedicado a la pareja. «Me alegro muchísimos por los dos porque son maravillosos. Van a ser muy felices. Ya lo eran porque llevan media vida juntos. Me habéis dado una buena noticia», ha dicho, visiblemente emocionado.

«Que sean todo celebraciones», asegura Alejo Sauras

Y es que Fran Perea y Luz Valdenebro llevan 14 años juntos. En concreto, desde 2009. Pero no ha sido hasta ahora cuando han decidido pasar por el altar en una íntima ceremonia a la que solo acudieron sus más allegados. De hecho, si hemos sabido de la noticia ha sido porque la actriz compartió una instantánea en su perfil de Instagram.

Alejo Sauras, quien interpretó a Raúl Martínez, el hijo del Fiti, en ‘Los Serrano’, ha asegurado que dejará unos días a la pareja para que disfrute de sus primeros días de casados, pero que enviará un mensaje a Fran Perea para darle la enhorabuena. Así como a Luz Valdenebro, con la que también ha trabajado. «Que sean todo celebraciones», ha sentenciado el actor.