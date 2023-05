El público cancela a un soltero de ‘First Dates’ por lo que suelta sin cortarse: «Fantasma»

No hay día que ‘First Dates’ no nos deje perplejos, o con ganas de comentarlo al finalizar cada entrega. El de este lunes, 22 de mayo, nos ha dejado con la sonada cita de Carla y Adrià, dos jóvenes catalanes de 18 y 24 años respectivamente, que se han presentado con una actitud abierta y con ganas de conocer al amor de su vida. Sin embargo, la actitud del comensal ha prendido las redes.

El primero en entrar al dating show ha sido Adrià, de 24 años, proveniente de Lleida. Con una autoestima y una seguridad muy sólidas ha dejado a todos boquiabiertos cuando Carlos Sobera le comentaba en su presentación «que tiene pinta de ser muy ligón». Por su parte, el soltero no ha dudado en presumir delante de la cámara: «No hago nada más que ligar, noche tras noche».

Acto seguido, ha irrumpido en el restaurante Carla, de 18 años, y de Barcelona. La joven nada más entrar en ‘First Dates’ ha sucumbido durante unos minutos ante el físico tan llamativo y el moreno prominente de su cita, pero ha sido verle las cadenas lo que le ha echado para atrás. «Físicamente no está mal, pero las cadenas y eso no me gustan«, ha sentenciado.

Nada más sentarse en la mesa y sin casi pedir la cena, Adrià ha decidido llevar las riendas de la conversación. «Estás muy guapa eh. Te queda muy bien todo, tu collar, tu conjunto». «El escote también«, ha añadido sin pudor. «Me he quedado flipando», reaccionaba visiblemente molesta Carla, incrédula de que su cita no le quitara el ojo a su escote. Y no ha dudado en reprocharle su actitud: «Tengo más cosas».

«En Lleida me he acostado con un tercio de la población»

La velada parecía no coger ritmo para la pareja, y en concreto para Carla, que ha retratado con dureza al soltero de ‘First Dates’: «Es un poco fantasma. Es que decía muchas cosas, todo el rato fardando. Si lo tiene me parece muy bien, pero… humildad».

Aunque se han divertido y han tenido momentos de complicidad y risas, Adrià ha vuelto a soltar otro impertinente comentario al sentir que las almejas de Carla tenían muy buena pinta -«siempre tienen buena pinta»-, y ante tal declaración de intenciones ella le ha frenado en seco con un «tienes la mente muy sucia».

El cortejo ha continuado en el reservado de ‘First Dates’, y al comprobar que se ponía muy cariñoso, Carla se ha retirado al baño para llamar a su abuela, y sincerarse de que su cita no le había gustado nada: «No preparo la peineta entonces», ha reaccionado ella. Es más, al saber que se parecía a Omar Montes por las cadenas que llevaba, le ha espetado: «Que te regale una o dos».

En el momento de la decisión final, Carla ha dicho rotundamente que no tendría una segunda cita con Adrià. «¿Por qué soy feo?«, le ha interrogado él, que sí parecía proclive a otro encuentro, pero que tras conocer su respuesta ha señalado que tampoco repetiría. Ambos han coincidido en que sí serían buenos amigos, ya que aunque no hayan congeniado como pareja, se ven como buenos aliados de la noche catalana.

Las redes sociales no han hecho nada más que arder ante tales comentarios de Adrià en ‘First Dates’, tachándole de «fantasma» y de ser una réplica barata del cantante y compositor Omar Montes.

