El increíble vínculo de un comensal de ‘First Dates’ con María Teresa Campos hace alucinar

Este martes, 2 de mayo, Cuatro ha emitido una nueva entrega de ‘First Dates’ en la que María Teresa Campos ha tenido un papel protagonista en una de las citas, concretamente en la de Jorge y Nerea. Jorge es un músico y carpintero de 23 años que ha acudido al programa en busca de su chica ideal y, de paso, para continuar con una tradición familiar.

Ha sido entonces cuando Carlos Sobera ha querido saber qué le unía exactamente a María Teresa Campos, la que fuera su compañera de cadena hasta hace algunos años. «Oye, ¿tú que tienes que ver con María Teresa Campos?», le ha preguntado el presentador vasco. A lo que el joven ha respondido que «mis padres se conocieron en un programa de cartas de María Teresa Campos».

Jorge y Carlos Sobera en ‘First Dates’

«¿Y ahí se conocieron, se enamoraron, se casaron y te tuvieron a ti?», ha repreguntado Carlos Sobera. «Ahí le has dado. Y tuvieron cuatro críos. Estoy en el mundo gracias a Mari Tere», reconoció Jorge. «Si la tele influyó en el matrimonio de tus padres, ahora también lo hará en el tuyo. Vas a conocer a la chica perfecta», le ha asegurado el también presentador de ‘Supervivientes’, antes de dar paso a su cita en ‘First Dates’. Se trataba de Nerea, una joven enfermera guipuzcoana, también de 23 años, con la que la química ha surgido al instante.

Nerea se ha mostrado en todo momento como una chica risueña, «un poco loca e impulsiva». Ambos tenían muchas cosas en común, como la música o los piercings. Además, ella es vegana y él vegetariano. «También soy celiaco. Si esto va hacia delante, nos vamos a dejar un sueldazo. El del supermercado se lo va a gozar», ha bromeado el músico frente a los redactores del espacio.

Por su parte, ella ha reconocido que «se nota que me gusta. A nada que me diga cualquier cosa, me río. Me gusta mucho el chico». Cuando la cita estaba llegando a su fin, al pasar a la otra sala, el equipo de ‘First Dates’ les ha propuesto un juego de retos en el que sobre todo Nerea ha ido «a tope». «¿Me darías un pico o un morreo?», ha leído el soltero. La joven no se lo ha pensado ni un solo instante y le ha dado un apasionado beso a Jorge. Por si acaso quedaba alguna duda, ambos han aceptado tener una segunda cita.