El cantante Raúl arma el lío al calificar de tal modo a Blanca Paloma: «No lo van a entender»

Quedan solo cuatro días para la gran final de Eurovisión 2023. Tras celebrarse la primera semifinal, ya tenemos 16 países clasificados para la final del sábado. Entre los favoritos se sitúa España con Blanca Paloma. Sin embargo, a la ilicitana le ha salido un crítico inesperado: el cantante Raúl Fuentes.

El que saltara a la fama tras intentar representarnos en Eurovisión en el año 2000 con la canción «Sueño su boca» ha visitado el último programa de ‘La red room’, el podcast del youtuber Malbert en Podimo.

Pese a que Blanca Paloma se sitúa quinta en las casas de apuestas y que su «EaEa» está muy bien situado entre las favoritas, parece que no todo el mundo confía mucho en la canción de la ilicitana. Pues Raúl Fuentes no ha dudado en cuestionar el resultado que tendremos este año en Eurovisión.

Así, Malbert aprovecha para preguntarle a Raúl Fuentes por cómo ve a Blanca Paloma este año. «Ella es tremenda», empieza a decir el cantante antes de dejar claro que no le gusta mucho la canción. «Ella es una artistaza pero a mí el tema se me queda… O sea no digo que sea malo, pero creo que no lo van a entender en Europa», asevera.

«¿En qué te basas?», le pregunta entonces Malbert, a lo que Raúl contesta que «en el estilo que llevamos». «Al final creo que siempre nos hemos quedado un poquito…», trata de explicarle el cantante cuando el youtuber le corta. «¿Pero cuál es el estilo? Porque para mí el estilo es el talento y el talento es internacional», le cuestiona. «Pero una cosa no está reñida con la otra», le replica Raúl.

Al escucharle, Malbert se revuelve y no duda en cuestionarle. «A mí el discursito de ‘es que no lo van a entender…’. Tú como cantante deberías defender el discurso de que la música es internacional cantes como cantes o cantes el estilo que cantes», le recriminaba. «Y segundo en Eurovisión se ha demostrado que canciones que se cantan en idiomas, incluso inventados, llegan, funcionan porque cuando el artista tiene un concepto claro, tiene talento y lo sabe defender llega y eso traspasa la pantalla y Blanca Paloma traspasa la pantalla», remarcaba Malbert.

Pero Raúl seguía en sus trece de tirar por tierra el estilo de Blanca Paloma y ponía como ejemplo lo que sucedió con Remedios Amaya cuando quedó en última posición. «Yo creo que no la van a entender. Es un estilo muy nuestro. Podemos ir a Remedios Amaya, que es una de las grandes de este país, que ha defendido su estilo por todo el mundo y que en Eurovisión no se la entendió. Y jamás puedes discutir el talentazo de esa mujer», defendía el cantante.

Es entonces cuando Malbert le recuerda que estamos en 2023 y han cambiado mucho las cosas a cuando Remedios Amaya nos representó en 1982 con «Quién maneja mi barca». Una actuación a la que precisamente Blanca Paloma quiere rendir homenaje con su presencia en Eurovisión. «Las épocas son diferentes y las comparaciones no creo que sean justas», sentencia el youtuber; que además no duda en cantarle un trozo de «EaEa» cuando Raúl le lanza el órdago de si es capaz de cantar algo de su canción.

Críticas a Raúl por lo que dice de Blanca Paloma

Una crítica de Raúl a Blanca Paloma que ha generado mucha indignación en redes sociales. Así, son muchos los que no han dudado en expresar su queja hacia el cantante por su opinión de nuestra representante en Eurovisión 2023, mientras que son muchos los que aplauden a Malbert por el zasca que le lanza al vitoriano.

