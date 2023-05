David Bisbal irrumpe en el directo de Broncano y aclara su ‘no’ a ir a ‘La Resistencia’

«Se viene sorpresa esta noche». Con esta frase anunciaban desde las redes sociales de ‘La Resistencia‘ lo que iba a ocurrir en la noche de este miércoles 24 de mayo. David Bisbal entraba por sorpresa en el programa de Movistar Plus+ para darle la sorpresa a David Broncano después de que éste asegurara en más de una ocasión que el cantante no quería acudir al programa.

Nada más arrancar el espacio, la dirección de ‘La Resistencia’ comunicaba a Broncano que tenía una videollamada que atender. Tras ella, no estaba otra persona que David Bisbal. «Bueno, ¿cómo están los máquinas de La Resistencia?», soltaba el cantante para saludar al presentador, lo que provocaba una ovación del teatro donde se graba el formato.

En un primer momento, el presentador no se llegaba a creer que David Bisbal estuviera entrando en directo, pensándose que era un vídeo. Mientras, el cantante le echaba en cara: «Estoy sorprendido contigo, ¿sabes lo que has liado en las redes, súper insistente conmigo? Me han mandado mensajes todos mis compañeros de la discográfica, los artistas, ¿quién te ha dicho que no quiero ir?».

«Te invitábamos y no venías y pensé que no querías venir», insistía David Broncano mientras Bisbal se justificaba: «Es que he estado liado con el disco el documental, la gira… pero me encanta cómo eres, me encanta ‘La Resistencia’, los músicos, el público y voy contigo a muerte».

David Broncano no daba crédito: «Me he emocionado, no lo he visto venir. ¿Cómo sé que no es Inteligencia Artificial y que eres tú?», bromeaba. Para acabar, David Bisbal se comprometía a acudir al programa: «He estado esperando el momento perfecto. Voy a poner la fecha, pero me voy a México y vuelvo. En el momento que vuelva… estaré con todos vosotros. Os quiero mucho y nos vemos pronto. Estoy pensando ya en tu regalo».