Colate Vallejo-Nágera sentencia con una lapidaria frase a su expareja Paulina Rubio

Colate y Paulina Rubio podrían haber coincidido porque estuvieron a la vez en España. Sin embargo, ese deseado encuentro por los espectadores no sucedió. Con quien sí tuvo un encuentro Paulina fue con la hermana de Colate, Samantha Vallejo-Nájera: «No he coincidido con Paulina Rubio. Mi hermana, sí«. Colate se alegra de no haber coincidido con la madre de su hijo, para la que tiene de todo menos buenas palabras.

Antes de cargar contra Paulina Rubio, Colate ha hablado en ‘Fiesta‘ de su coincidencia en España: «Yo acababa de estar mucho tiempo con mi hijo. Lo dejé para estar con su madre y aproveché para ir a España. Mi hermana se la encontró, pero no sabía que seguía en España cuando yo volví. Me sorprende que esté aquí porque creía que estaba en Miami con nuestro hijo«.

Tras esto, Colate aseguraba no reconocer a la Paulina Rubio que está viendo en sus últimas apariciones públicas. «Cuando la conocí hace 25 años a cómo es ahora, creo que ha cambiado mucho. Pero, bueno, como ya he dicho otras veces: es mayorcita para hacer lo que quiera», soltaba en el programa de Telecinco, que le enseñaba la entrevista de Eva Soriano a Paulina donde la cantante le pedía que le limpiase el culo.

Al acabar la emisión, la colaboradora Mónika Vergara se fijaba en la reacción de Colate: «Tu cara era un poema. Bajabas la mirada. Se te abrían los ojos. Subían las cejas. No sales de tu asombro y no compartes la actitud y forma de ser en que ha evolucionado Paulina Rubio». Finalmente, era la propia Emma García quien le preguntaba a Colate sobre Paulina Rubio, lo que provocaba que este cargara contra ella y su imagen pública.

«Ni la he visto ni la quiero ver»: Colate explota contra Paulina Rubio ante sus últimas apariciones públicas

«Procuro no verla. No estoy atento a lo que hace. Sí en este viaje. Me han llegado las imágenes por muchos sitios. Hace mucho que no creo que sea buena su actitud, pero también digo que es una persona que puede hacer lo que le dé la gana. Es independiente. Como madre de mi hijo la respeto, pero como televidente o ‘experimentado en la vida’ tengo otra opinión. Quizás debería no pasarse tanto. Pero bueno… lo digo un poco en broma. Allá ella«, aseguraba Colate.

Lejos de quedarse ahí, confirmaba que procuraba no ver a su expareja ni en persona ni en entrevistas: «Ni la he visto ni la quiero ver«. Finalmente, acababa su aparición en Telecinco manifestando que está deseando volver a España: «No lo veo tan lejano porque nuestro hijo va creciendo. Cada vez tengo más libertad para trabajar y moverme. Hasta ahora era un niño pequeño, pero ya es casi un hombrecito».