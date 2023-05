Chelo García-Cortés tiene que recular con carácter inmediato por su incendiario palo a Telecinco

Parece que en La fábrica de la tele tienen cierto miedo a que sus arrebatos esporádicos puedan traerle un disgusto ahora que ‘Sálvame‘ tiene los días contados. Si hace unos días era David Valldeperas el que arrancaba el programa pidiendo perdón a Raquel Bollo y a los espectadores por lo sucedido el día anterior; este viernes ha sido Chelo García-Cortés la que pedía disculpas después de sus fuertes ataques a la cadena.

Todo después de que Chelo García-Cortés se deslenguara como nunca contra la cúpula de Mediaset por cancelar ‘Sálvame’. «Considero que es una de las mayores aberraciones empresariales el suspender un programa como ‘Sálvame’«, empezó a decir la colaboradora de forma contundente.

«Estáis tan equivocados, que el público no solamente nos quiere, sino que nos está dando cada día más audiencia. No sé si iremos al Congreso, no sé si iremos a la Comunidad de Madrid pero sabéis una cosa no sabéis lo que es televisión«, prosiguió diciendo Chelo García-Cortés sin cortarse.

Chelo García-Cortés pide perdón a Telecinco

Y es que Chelo García-Cortés fue clara al decir que no tenía ningún tipo de miedo a su edad. Sin embargo, parece que tras su alegato el jueves, le han dado un toque bien desde la productora o bien desde la cadena. Y por eso, este viernes la colaboradora se colaba en ‘Sálvame’ mientras se preparaba para la ‘Sálvame Fashion Week’ para pedir disculpas.

«Ayer la liaste un poquito las cosas como son, te hiciste viral», le decía Germán González a su compañera. «No quise mirar Twitter. A veces más vale que esté callada. Ayer se me fue la boca y la olla. La verdad es que creo que tengo que pedir disculpas porque en el fragor de lo que es ‘Sálvame’ dije cosas que no y esta noche no lo he pasado bien», aseveraba la colaboradora.

Tras ello, Chelo García-Cortés se dirigía a cámara y lanzaba un mensaje a Telecinco. «Llevo casi 14 años en esta cadena, he aprendido muchísimo de ‘Sálvame’ y voy a pedir disculpas, no porque tenga que pedir disculpas sino porque creo que tengo que hacerlo y cuando te equivocas hay que decir me he equivocado», añadía la colaboradora.

Además, Chelo reconocía que está muy nerviosa pues esta noche vuelve a desfilar en la ‘Sálvame Fashion Week’ después de su estrepitosa caída el año pasado. Un tropiezo que le llevó a tener que pasar por quirófano en varias ocasiones. «Este año no me quiero caer, pero repito que estoy muy orgullosa de estar en esta cadena y en este programa y hablé de más», concluía.