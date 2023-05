Chelo García-Cortés destroza a los directivos de Mediaset por ‘Sálvame’: «La mayor aberración…»

Desde que se publicó la cancelación de ‘Sálvame‘ tras 14 años en emisión han sido muchos los rostros del programa los que se han manifestado contra la decisión de Mediaset. Pero había alguien a quien esta noticia le había pillado de baja. Pero este jueves por fin, Chelo García-Cortés se pronunciaba de forma muy clara contra la cancelación.

Todo después de que Kiko Hernández y Kiko Matamoros mostraran su decepción con Chelo porque todavía no había dicho nada sobre el final del programa al que se incorporó tras dejar ‘DEC’. «El día 23 de junio termina ‘Sálvame’. Todos y cada uno de nosotros hemos mostrado nuestra inquietud, nuestro malestar y hemos hecho alegatos para que este programa no termine, sobre todo por el público que todas las tardes nos hace líderes de audiencia», destacaba Kiko Hernández.

«Todos menos una compañera», apostillaba Matamoros. Así, los dos le pedían a Chelo García-Cortés que se mojara y no hiciera voto de silencio como hasta ahora. Y la colaboradora les tomaba la palabra y se mostraba contundente contra Mediaset por la cancelación del programa que tanto le ha dado.

Así, Chelo García-Cortés se levantaba de su silla y se situaba en el centro del plató. «Considero que es una de las mayores aberraciones empresariales el suspender un programa como ‘Sálvame’. No sé los alegatos que han hecho mis compañeros pero si sé lo que me dice la gente por la calle y lo que han hecho mis compañeros en momentos muy importantes», aseveraba la colaboradora.

«Estáis tan equivocados, que el público no solamente nos quiere, sino que nos está dando cada día más audiencia. No sé si iremos al Congreso, no sé si iremos a la Comunidad de Madrid pero sabéis una cosa no sabéis lo que es televisión. Esto es televisión», sentenciaba Chelo sin cortarse.

Pero Chelo García-Cortés se venía arriba y se mostraba más rotunda contra los que «nos suspendéis el próximo 23 de junio». «La idea de Matamoros yo la apoyo, todos al autobús a recorrer España entera», defendía la colaboradora. «Sabéis una cosa mis compañeros llevan 14 años sin pedir el voto, hemos tenido el voto del público, unas veces más y otras veces menos vosotros los políticos que no sabéis hacer política allá con vosotros el 28, nosotros nos vamos el 23 pero no nos vamos», añadía.

Era entonces cuando Kiko Hernández por lo bajo soltaba «a que nos vamos antes del 23 por el arrebato». Unas palabras después de que Chelo se mostrara muy rotunda contra Mediaset y se saltara el código ético al hablar de política, algo que está prohibido. Todo mientras todos sus compañeros le alababan y le vitoreaban.

El mensaje de Chelo García-Cortés a Mediaset: «Si nos queréis echar…»

Y mientras le gritaban «Chelo política», ella era muy clara. «Chelo política no. La política al final nos engañan unos y otros, nosotros somos lo que somos. Nos chillamos, unos gritan más, otros hablan menos como yo, pero llevamos 14 años dando clases de verdadera televisión gracias al equipo que tenemos detrás. Y si los empresarios nos queréis echar no os preocupéis las calles son nuestras», añadía Chelo mientras sonaba el «Simply the best» de Tina Turner.

«No tengo miedo, me da igual lo que piensen. A mi edad digo lo que me da la gana», terminaba diciendo al ser consciente de que con su discurso podría ser vetada por Mediaset a partir de ahora. «Hemos hecho muchas cosas mal, pero también muchas bien. Durante la pandemia los compañeros que estaban en Madrid lo dieron todo y no pidieron nada más que acompañarles a todos. Y esto no nos lo vais a enseñar vosotros porque seguiremos haciendo lo que nos de la gana», sentenciaba. «Ole tu coño», se escuchaba decirle a Kiko Hernández.