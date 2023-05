El «burdo» montaje en el que Alberto Chicote se está viendo envuelto: «Todo esto es falso»

Hace unos días, era Susanna Griso la que denunciaba en ‘Espejo Público’ que había sido víctima de un bulo que estaba corriendo por las redes sociales. Y es que se estaba compartiendo una fotografía en la que aparecía esposada junto a dos policías. Un bulo que ahora ha afectado a otro rostro de Atresmedia como Alberto Chicote.

«El montaje es tan burdo que pensé que no hacía falta desmentirlo pero la policía me aconseja que lo haga para evitar posibles estafas. Jamás he invertido en criptomonedas ni tampoco he recomendado su compra», escribía Susanna Griso en su cuenta de Twitter.

Un burdo montaje que ahora se repite con Alberto Chicote tal y como el chef y presentador de ‘Pesadilla en la cocina’ en La Sexta ha denunciado a través de su cuenta de Twitter. Una vez más se trata de un engaño con el que se pretende estafar a la gente.

Y es que al igual que en el caso de Susanna Griso se pueden leer los siguientes rótulos junto a la fotografía en la que aparece detenido rodeado por la guardia civil y por la policía nacional. «El escándalo que conmocionó todo el mundo. Alberto Chicote no sabía que la cámara seguía la grabación. ¿Es este el fin de su carrera?», se puede leer en varios titulares como si fueran de El Mundo y de El País.

«El montaje es tan burdo que cuesta creer que se pueda confiar en el mensaje y en quienes lo lanzan. Pero por su acaso lo dejo claro. TODO ESTO ES FALSO. Se apropian de mi cara para ponerla en un montaje e intentar estafar a los incautos. Mucho ojo con esta gente», denuncia Alberto Chicote en su cuenta de Twitter.