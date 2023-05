Alfonso Arús se atreve a pronunciar lo que muchos piensan de Blanca Paloma en Eurovisión

Tras la gran final de Eurovisión 2023 en la que Loreen de Suecia se alzó con la victoria y Blanca Paloma se quedó en 17ª posición con «EaEa», este lunes son muchos los programas que han analizado el bajón de España tras el Chanelazo y que la ilicitana llegara a estar en el top5 de las apuestas. Entre uno de los que se ha manifestado ha sido Alfonso Arús en ‘Aruser@s’.

Eran las 7:16 horas de la mañana cuando Alfonso Arús hacía referencia a cómo Eurovisión arrasa entre las búsquedas de Google. «Respecto al año pasado ha caído la audiencia. Lo que era también previsible», recalcaba el presentador.

En cuanto a los votos, su hijo Hans recalcaba lo injusto que era que los jurados de Italia y Francia no nos votaran y nosotros a ellos sí. «No podemos quejarnos de los votos que hemos recibido porque si solo fuera por los votos del jurado estaríamos entre la 6ª y la 10ª posición. El problema es que ha sido el público el que no ha entendido nada. Cosa que ya dijimos en este programa que era previsible, por otra parte que no lo entendieran«, destacaba.

«Era previsible que no lo entendieran. Dile a un sueco o un croata que asuma una cultura que le resulta absolutamente lejana«, añadía Alfonso Arús. Una hora después, ‘Aruser@s’ emitía las primeras declaraciones de Blanca Paloma al llegar al aeropuerto donde entraba en directo en ‘Fiesta’ con Emma García y se mostraba orgullosa de su actuación y de la actuación que realizó la ilicitana en la Plaza Mayor de Madrid con motivo de las fiestas de San Isidro en un concierto de Los 40.

Finalmente, eran a las 10:14 horas cuando Alfonso Arús abordaba en profundidad el fiasco de España en Eurovisión 2023 con Blanca Paloma. «Se atribuye al Festival el hecho de que hayamos fracasado con la frase de que hay cosas que se nos escapan. Yo considero que no. Precisamente, lo que se nos puede escapar es el voto del jurado profesional y ahí estuvimos bien», destacaba el presentador.

La reflexión de Alfonso Arús sobre Eurovisión: «El televoto es bastante indicativo»

Asimismo, ‘Aruser@s’ se hacía eco de unas declaraciones de Blanca Paloma alegando que Eurovisión es «un concurso que depende de factores que se nos escapan». «No es verdad. El televoto más o menos es dirigible. Si hay algo más o menos previsible es el televoto. El televoto difícilmente le ha dado el triunfo a una canción más o menos favorita antes de empezar el festival», recalcaba Arús.

«Yo no vi el certamen. Solamente vi dos veces la recapitulación de las canciones de la 1 a la 26. Y no se me quedó ni una», aseveraba Alfonso Arús. «A mí me gustará o no me gustará. Pero de lo que vi el sábado no se me queda nada», sentenciaba el presentador de ‘Aruser@s’.

Por último, Alfonso Arús lanzaba una última reflexión. «Yo si voy a un concurso no es para lucirme sino porque quiero ganar. Y si lo que queremos es ganar Eurovisión habrá que hacer algo para intentar ganar», opinaba el presentador. «Si lo que queremos es ganar el voto del televoto es bastante indicativo de por donde van los tiros», concluía.