Telecinco hace desaparecer el ‘Deluxe’ de su parrilla y esta es la nueva oferta que le sustituye

Malas noticias para los seguidores de ‘Viernes Deluxe‘ y es que los que pongan Telecinco el próximo viernes se encontrarán con que el programa no se emitirá. En su lugar, la cadena de Mediaset ha anunciado que ofrecerá un especial sobre el tema de Ana Obregón en prime time con Santi Acosta como presentador.

Así, tras el revuelo generado en España por la noticia sobre la maternidad de Ana Obregón por gestación subrogada y que después se confirmara que en realidad, la niña es hija de Aless Lequio; Telecinco ha optado por emitir un especial dedicado a analizar todo el asunto.

De este modo, ‘Ana’, este especial producido por Producciones Mandarina en el que se ofrecerán la secuencia de todo el proceso, desde la partida de Ana Obregón desde el aeropuerto de Madrid hacia Estados Unidos, su llegada y su día a día durante su estancia en Miami esperando el momento de la recogida de su nueva hija y el instante en que la ve por primera vez sujetándola en brazos ocupará el hueco de ‘Viernes Deluxe’.

El ‘Deluxe’, en sus horas más bajas

Con este programa, ‘Viernes Deluxe’ desaparecerá de la parrilla de Telecinco la próxima semana. No obstante, todo hace indicar que esta desaparición será momentánea y el programa presentado por Jorge Javier Vázquez regresará a la parrilla la semana siguiente.

No obstante, esta decisión coincide con que ‘Viernes Deluxe’ no termina de levantar cabeza. En las últimas semanas, y desde que el programa volvió al prime time del viernes apenas ha pasado del 10-11% quedándose muy por debajo de ‘El desafío’ y ‘Tu cara me suena’ en Antena 3.