Sorpresón total en ‘Supervivientes’ expulsando a uno de los pesos pesados de la edición

Uno de los momentos más destacados de la nueva y sexta gala de ‘Supervivientes 2023‘ ha sido el cierre del televoto y, por consiguiente, la expulsión semanal. Así como sucediese la semana pasada con Gabriela Arrocet, un nuevo concursante ha seguido sus pasos a decisión de la audiencia. En esta ocasión, Raquel Mosquera ha sido la escogida por los espectadores para gran sorpresa de todos.

«Esta noche la expulsión es crucial. El concurso pierde a un concursante potente pierda a quien pierda», ha declarado Jorge Javier al inicio de la gala. A pesar de ello, la de Raquel Mosquera no se trata aún de una marcha definitiva. Esto es debido a que a partir de ahora pasará a convivir junto a Jaime Nava y Artúr Dainese en la Playa de los Olvidados.

Aun así, su paso por el concurso sigue pendiendo de un hilo, pues, durante la gala, el reality ha abierto un nuevo televoto exprés para determinar qué concursantes de los tres habitantes de esa localización será expulsado definitivamente. Veredicto que se conocerá el domingo en ‘Conexión Honduras’.

De vuelta a la expulsión semanal, ésta se comunicaba durante el transcurso de la sexta gala de ‘Supervivientes 2023’ cuando los concursantes se encontraban reunidos en ‘La Palapa’. Para proceder con la eliminación, el presentador conectaba con ellos para cerrar las líneas. De igual manera anunciaba, en primer lugar, la salvación de Asraf Beno.

Después de pronunciar sus características rimas, Jorge Javier daba a conocer el nombre del expulsado. «Los espectadores de ‘Supervivientes 2023’ han decidido que el concursante salvado y que, por tanto, siga en el concurso. El concursante salvado es Alma Bollo», fueron sus palabras. En consecuencia, Raquel Mosquera resultaba ser la eliminada y, por ende, la cuarta concursante desterrada del reality.

Tras su expulsión, Raquel Mosquera ha comentado visiblemente emocionada: «Estoy triste porque me gustaría seguir como es lógico, pero agradecida a los espectadores que me apoyan y me quieren y a mi familia y al programa por darme otra oportunidad».

‘La última palabra’ de Raquel Mosquera en ‘Supervivientes 2023’

Como viene siendo habitual durante esta edición, la persona expulsada debe ejercer ‘la última palabra’. Es decir, debía enviar una ventaja y un lastre a dos de sus compañeros. La ventaja la ha concedido a Raquel Arias. En cambio, Raquel Mosquera endiñaba el lastre a Jonan Wiergo. Finalmente, todo quedaba en manos del azar, que decidía que Raquel Arias se hiciera con la ventaja.