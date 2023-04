Sonsoles Ónega se ve incapaz de seguir en Antena 3: «No puedo hacer el programa»

Hacer un programa en directo tiene sus riesgos para bien y para mal. Y es que si sucede algo no se puede cortar. Y eso es lo que ha sucedido este miércoles en ‘Y ahora Sonsoles‘ cuando Sonsoles Ónega y dos de sus colaboradores sufrían un ataque de risa en directo.

Todo sucedía en plena sección del ‘Flash’ mientras hablaban de la última hora sobre Shakira después de que sus padres también hayan abandonado ya España. En ese momento, Nacho Gay tomaba la palabra para contestar a las dudas que tenía Sonsoles Ónega sobre este tema.

Y cuando estaba en pleno relato de los hechos, Nacho Gay se descolocaba al ver que Sonsoles Ónega se reía. «¿Por qué te ríes?», le preguntaba el colaborador. En ese momento, la cámara abría el plano y se veía como tanto Sonsoles Ónega como Dani Carande y el propio Nacho Gay no paraban de reírse.

Sonsoles Ónega, Nacho Gay y Dani Carande sin contener la risa en ‘Y ahora Sonsoles’

Tras ello, Sonsoles Ónega hacía un gesto señalando al techo del plató sin contener la risa. «Yo no puedo de verdad», se escuchaba decir a la presentadora entre aplausos del público. «Directora estos no vuelven juntos», soltaba entonces la presentadora pidiendo así a la directora Patricia Lennon que no juntara más a Gay y Carande.

Y cuando Sonsoles Ónega trataba de seguir con el programa otra vez las risas se apoderaban de ella y de sus dos colaboradores. «Yo no puedo hacer el programa», sentenciaba la presentadora. Al ver que ni Sonsoles ni sus compañeros podían contener la risa, Marta Bolonio trataba de seguir con el programa ella sola.

«La única con un poquito de seriedad aquí soy yo ehhh», aseveraba la periodista de la revista Semana. «Sí, sí, la más seria aquí soy yo. ¿Qué hablamos de Ana Obregón? Pues venga vamos a hablar de Ana Obregón claro que sí», añadía la colaboradora intentando retomar el programa hasta que finalmente Sonsoles se recomponía.