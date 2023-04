Rosa Benito entra al trapo y sentencia en una sola frase su opinión sobre Ana Obregón

Quedan muy pocos rostros mediáticos que no se hayan pronunciado sobre la maternidad de Ana Obregón. El revuelo que ha generado desde que trascendió la noticia ha sido inmenso y la polémica no ha dejado de colear. Y aunque se mantiene apartada de la televisión, Rosa Benito se ha mojado muy claramente a través de sus redes.

La exmujer de Amador Mohedano se ha hecho eco de un extracto de Federico Jiménez Losantos en su programa de EsRadio en el que critica vilmente al Gobierno por cómo han tomado partido algunos miembros como Irene Montero sobre el tema de Ana Obregón. Unas declaraciones del locutor realmente controvertidas.

«El Gobierno, que debería estar callado hasta la muerte y después de la muerte, que ha hecho unas leyes tan monstruosamente aberrantes que parten de negar la biología, se acoge ahora a la biología. ¿Qué edad para ser mamá? ¿Y qué edad para amputarse los pechos y el útero? ¿14 años? ¿Qué edad para abortar? No hay edad ¿Cómo que qué edad? Cuando eran gais podían adoptar, pero si es una mujer no y, si no es una mujer de izquierdas, menos. Es que esta tía es vieja ¿Y? ¿A los gais le han preguntado la edad que tienen? ¿Y las yonkis y alcohólicas que tienen hijos habría que esterilizarlas? ¿Y las parejas que tienen hijos para ver si no se separan? Con qué autoridad moral puede este Gobierno infecto, delictivo, criminal meterse con la vida privada de nadie», declaraba Losantos con toda la crudeza.

Pues bien, Rosa Benito ha aprovechado que un usuario de Twitter rescataba ese fragmento para mostrar su parecer al respecto. «Las mujeres tenemos un reloj para dar a luz, pero no un reloj para ser madres y dar amor», ha escrito la colaboradora, dejando así bien clara su postura a favor de la decisión de Ana Obregón en una única frase.

No obstante, no ha sido su único pronunciamiento: «Yo soy abuela y me pregunto: ¿Soy mayor para dar amor a mis nietos?». Unas palabras de Rosa en respuesta al post que su hija Chayo Mohedano ha publicado acerca de la maternidad subrogada de la actriz y presentadora.

«¿En serio que existe el debate de si una mujer puede ser madre a los sesenta y pico años? Por desgracia, ahí vemos una clara diferencia respecto a los hombres. Nuestra naturaleza nos pone límite para parir, pero no para ser madres. Que yo sepa, muchas contamos con mujeres de esas edades para criar a nuestros hijos porque no tenemos tiempo para hacerlo. Benditas abuelas. Ana tiene toda la sabiduría, todo el amor y el tiempo para las necesidades de su bebé», ha expresado alto y claro Chayo.