Relacionan a Isa Pantoja con este concursante de ‘Tentaciones’ mientras Asraf está en ‘SV’

‘Sálvame‘ arrancaba este martes cebando que iban a destapar lo que Isa Pantoja había hecho este pasado fin de semana. Según el programa, la hija de Isabel Pantoja habría estado 72 horas de desenfreno entre fiesta y fiesta y en las que podría haber estado con un chico famoso. Algo que no gustará nada a Asraf y que podría poner en peligro su boda.

Raúl Triguero, el reportero de ‘Sálvame’ hacía una reconstrucción de todo lo que sucedió desde el jueves 20 de abril cuando acabó la gala de ‘Supervivientes’ hasta el domingo en el que Isa Pantoja reaparece en televisión como invitada de ‘Fiesta’ por la tarde y en el debate de ‘Supervivientes’ por la noche.

Y es que aunque el viernes, Isa Pantoja tendría que haber acudido a su trabajo en ‘El programa de Ana Rosa’ no dio señales de vida. Tampoco en ‘Sálvame’ donde se contaba con ella para comentar ‘Supervivientes’. Pero lo peor era que el sábado por la noche, Isa habría estado un buen rato en un coche con un chico conocido.

«La información que tiene el programa cuando la conozca Asraf no es que no le vaya a gustar es que le va a disgustar muchísimo», advertía Kiko Matamoros. «La información te llena la cabeza de dudas y a su pareja le va a llenar la cabeza de otras cosas», insistía el colaborador.

Tras ello, Raúl Triguero revelaba el local en el que había estado Isa Pantoja el jueves por la noche. «Es un local muy exclusivo en el que se pagan 250 euros por disfrutar de la sauna y el spa. Lo que llama la atención es que este sitio es muy conocido por ser proclive para caer en la tentación», revelaba el reportero. Y justo después era Kike Calleja el que ponía nombre al chico con el que Isa habría estado a solas el sábado: Roberto Urbano.

Se trata de un ex-participante de ‘La isla de las tentaciones’ que fue pareja de Zayra Gutiérrez, la hija de Guti, y quién ya estuvo en ‘Sálvame’ para hablar de su relación con ella. «Isa Pi estuvo más de una hora y media en un coche con Roberto Urbano y no le va a hacer ninguna gracia a Asraf», sentenciaba el reportero.

Roberto Urbano, de ‘La isla de las tentaciones’, el chico con el que habría estado Isa Pantoja

Isa Pantoja llama a ‘Sálvame’: «Os la están colando»

Tras cebar que Isa Pantoja iba a dar la cara a las 18:30 horas, la colaboradora de ‘El programa de AR’ llamaba a ‘Sálvame’ para aclarar todo lo que se estaba diciendo y dejar claro que ella no había sido desleal a su novio Asraf Beno mientras él está en ‘Supervivientes’ y que tiene pruebas que lo demuestran.

«El jueves nosotros los defensores teníamos pensado salir después de la gala. Y a las tantas de la noche como queríamos seguir de fiesta cogimos un taxi y fuimos. Yo no sabía ni qué sitio era. Yo no me moví de la barra, si había sauna, yo no la vi. Nadie iba ni en bañador ni en albornoz ni desnudos ni nada», empezaba a decir sobre lo que sucedió el jueves dejando claro que ella no hizo nada en el local de after.

Asimismo, confirmaba que no había ido a su programa el viernes por que «me dolía la cabeza» y que a ‘Sálvame’ no contaba con ir y por eso hizo sus propios planes. Pero además, no ha dudado en desmentir lo que se estaba dejando caer sobre lo que habría sucedido entre ella y Roberto Urbano de ‘La isla de las tentaciones’.

«El sábado después de la feria nos fuimos a tres sitios más. Un amigo de Asraf, que es este chico, mi amigo y un defensor. Después, el amigo de Asraf nos acercó a mi amigo y a mí que me quedaba en casa de mi repre. Pero yo no me quedé más de dos horas en el coche», explicaba Isa Pantoja.

«Os la están colando y se están inventando películas que ni la Metro Goldwyn-Mayer. No sé si alguien se quiere subir al carro porque me está oliendo todo raro desde ayer que estén todos tan preocupados cuando yo no estoy nada preocupada. No hay vídeos porque no estoy haciendo nada cuestionable. Yo ni me drogo ni estoy haciendo nada desleal a mi pareja», sentenciaba Isa Pantoja.

Por último, Isa Pantoja dejaba claro que a Asraf no le va a molestar nada de esto por ella. «Yo no tengo que demostrar nada. A Asraf le va a decepcionar algo, pero no precisamente yo. Yo no voy a dejar que nadie se invente nada que no ha sucedido y tengo mis pruebas de que no ha pasado nada de lo que yo me tenga que avergonzar», concluía.