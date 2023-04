Pilu se subleva así al jurado de ‘MasterChef’ y lo que sucede después prende gran controversia

TVE ha emitido este lunes la tercera gala de ‘MasterChef 11′. Ha sido una entrega en la que se ha vivido de todo. Desde un momento de tensión de Luca con Mario Vaquerizo a una doble expulsión sorpresa: la de Frank y Karla así como un duro enfrentamiento entre Pilu y el jurado.

Así, durante la prueba de eliminación de la tercera gala de ‘MasterChef’, los concursantes con los delantales negros que habían elaborado los peores platos durante la primera prueba se sometían a un reto: replicar platos típicos de la cocina francesa.

A Pilu le tocaba replicar uno de los platos más sencillos y conocidos: la quiche lorraine. Sin embargo, pese a que la gaditana se mostraba feliz por el plato que le habían otorgado sus compañeras Laura y Camino al ser las mejores de la primera prueba; su resultado no era el esperado.

Mientras cocinaba el plato, Pilu le contaba a Samantha Vallejo-Nágera y a Juanlu Fernández, el chef invitado, que para ella su hermano era un ejemplo. «Mi hermano es un ejemplo porque es sordo de los dos oídos, está haciendo INEF, es muy deportista, es campeón de surf, ha estudiado, está haciendo la carrera y quiere montar su negocio y yo soy su mejor ejemplo», les contaba emocionando a todos.

Pilu se derrumba tras la valoración de los jueces de ‘MasterChef’

Sin embargo, durante la valoración de los jueces a su plato, a Pilu le cambiaba la cara. Y es que ella ya había advertido de que tiene carácter y no le gusta que le critiquen. «Este plato era de los más fáciles y para mí la masa tiene que estar cocida, es que no puedo soportar las cosas que están crudas. Y luego hay una cosa muy importante, la quiche siempre hay que llenarla mucho», le cuestionaba Samantha.

«Lo importante es el relleno y el tuyo peca de poco relleno. Se me queda muy pobre como quiche, tu plato deja mucho que desear y te puede sacar de ‘MasterChef'», añadía Jordi Cruz provocando que Pilu se viniera abajo. «Juzgo lo que veo aquí y lo que veo es una masa cruda con muy poco relleno, que está rico y con una masa que no hiciste, con lo cual hay menos trabajo. No podemos derrumbarnos a la primera», le terminaba diciendo Pepe Rodríguez.

Un comentario que no gustaba nada a Pilu. «Pepe no te equivoques, no estoy derrumbada pero una crítica no le sienta bien a nadie. No me lo estoy tomando bien, pero no puedo tocarte las palmas. Es normal que se me caiga una lágrima, me duele porque me he esforzado y estamos en un ambiente en el que se agranda todo. Yo la estoy aceptando desde la educación y el respeto», le contestaba la gaditana.

"Pepe no te equivoques, no estoy derrumbada pero una crítica no le puede sentar bien a nadie. Lo que no puedo es tocarte las palmas" @pilumchef11 https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef11 pic.twitter.com/AVdYoKHB98 — MasterChef (@MasterChef_es) April 3, 2023

«Tongazo»: El público condena la salvación de Pilu

Finalmente, pese al rapapolvo del jurado a Pilu, la gaditana conseguía salvarse pese a que Pepe, Samantha y Jordi sorprendían con una doble expulsión: las de Karla y Frank por no cumplir con el «mínimo exigido».

El hecho de que Pilu se salvara era muy criticado y cuestionado en redes sociales. Así, eran muchos los espectadores que acusaban de «tongazo» a ‘MasterChef 11’ y al jurado por salvar a la concursante después de cómo se había tomado sus valoraciones.

Pilu se tenía que haber ido la verdad. TONGAZO #MasterChef — ℒ🪬 (@Luciajd1) April 3, 2023

@frankmchef11 eres un ser de luz 🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

Qué injusto!!!!

Qué injusto!!!!

Qué se queden los soberbios de Luca y Pilu 😤😤😤😤😤😤!!!

Espero qué vuelva si hay repesca!!!!#MasterChef — 💯🌊 MAR 🌊💯 (@1969mgr) April 3, 2023

Se van dos pilares fundamentales de esta edición, que injusto. Mucho ánimo karla y frank #masterchef #masterchef11 — hi (@stylesscrush) April 3, 2023

Que injusto. Karla tenía el plato más difícil, aunque lo haya hecho mal, no merecía irse junto a Fran WTF #MasterChef — Jorge Marín (@JorgeMaGa92) April 3, 2023

#MasterChef #MasterChef11



-Y la Pilu llorando, qué?

-Igual te has pasado, Pepe

-Quién yo?

-A ver, Pepe

-Pero si le he dicho que estaba crudo

-Ya, pero…

-Yvme dice que si no va a tocar las palmas.

-La pobre está echa polvo

-Hasta la polla estoy de dramas. pic.twitter.com/zjbMkrN3h0 — CZECH (@Reverde96) April 3, 2023

Echan a Frank y a Karla y dejan a la Pilu y a Luca??? #MasterChef pic.twitter.com/cGgNhIBUgW — Sra😼Prozac (@SraProzac) April 3, 2023

#MasterChef Si valoramos los platos… con la de veces que han echado a concursantes porque tenían el arroz crudo, deberían haber salido Frank y Pilu — Karol cn K (@carolcnk) April 3, 2023

#MasterChef Bueno, han dejado a la Pilu dentro porque va a dar juego por rabudiña. Pero hoy tenían que haber echado a tres… pic.twitter.com/XuKIVCp5uL — 𝓗𝓮𝓼𝓽𝓮𝓻 𝓟𝓻𝔂𝓷𝓷𝓮 💙💙💙 (@EstheritaAR) April 3, 2023

Echan a Karla y no a la Pilu me quedo tiesa #MasterChef — Eva 🩷 (@eviita_perez97) April 3, 2023

Que prepotente la Pilu… Si lo has hecho mal, lo has hecho mal y ya está 🤦🏾‍♀️ No puedo con los concursantes de esta edición que no soportan ninguna crítica… #MasterChef — Hilary Esono (@HilaryEsoono) April 3, 2023

Echan a Karla que era la que tenía el plato más complicado. Pilu lo tenía más sencillo y además ya lo había hecho. Ella debería de haber sido la eliminada junto a Frank. #MasterChef — Germán Falcó (@falco_german) April 3, 2023

Este programa cada vez me parece más tongo, ahora de repente echando a dos aspirantes en vez de haberle dado a uno al menos la oportunidad de que se quede y mejore, que supuestamente es la finalidad del programa #MasterChef #masterchef11 — hi (@stylesscrush) April 3, 2023

Se ha ido @karlamchef11. Uf me duele. Me encantaba su naturalidad, buena fe, ganas y diversión. Una pena #Masterchef — Carlos Mingarro Jr ® (@Mingazu) April 3, 2023