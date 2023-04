El flagrante fallo geográfico de Luca en ‘MasterChef’ que hace llevarse las manos a la cabeza

Si hay un concursante de ‘MasterChef 11’ que está dando mucho que hablar es Luca, el tiktoker que se hizo viral por su reacción cuando su madre le regaló un móvil de última generación.

Este lunes, el concursante de ‘MasterChef 11‘ la liaba con su monumental error geográfico al situar El Vaticano en Milán. Todo se producía en la prueba de eliminación cuando Luca tenía que replicar un plato de sopa de cebolla, típico de la cocina francesa.

Cuando Laura y Camino le daban la sopa de cebolla, Luca lo celebraba porque según él era el plato favorito de su padre y lo había visto cocinándolo alguna vez. Al acercarse a sus cocinas, Pepe Rodríguez le preguntaba si su padre era francés. «No, mi padre es italiano», le contestaba Luca al chef.

«¿Y hace sopa de cebolla un italiano?», le preguntaba Pepe a Luca. «Sí porque le gusta mucho», defendía el tiktoker. «¿Y de qué parte de Italia es?», le cuestionaba por su parte Juanlu Fernández, el chef invitado. «De Milán», respondía Luca. Al preguntarle si había estado en Milán, Luca respondía que sí pero que había estado en «la central donde está el Vaticano».

Unas palabras que dejaban completamente descolocados a Pepe Rodríguez y Juanlu Fernández. «¿El Vaticano en Milán? Creo que le han mudado», decían con cierta sorna el chef y el invitado. «Le tengo que regalar un libro no solamente de cocina sino también de historia. Tiene que salir de tiktok, hay vida fuera», sentenciaba Pepe Rodríguez.

Las redes se ríen del garrafal error de Luca en ‘MasterChef’

Como era de esperar, las redes se han llenado de mensajes sobre el garrafal fallo geográfico de Luca situando El Vaticano en Milán en ‘MasterChef’.

#MasterChef Cómo puede decir Luca el tiktoker que el Vaticano está en Milán…éste chico es tonto, tonto, muy tonto y lo peor es que tenga seguidores….que verguenza 😡 — Maléfica50 (@Malfica501) April 3, 2023

"El Vaticano está en la parte central de Milán", Luca 2023 #MasterChef11 #MasterChef… vaya ignorancia la de este pseudopijo pic.twitter.com/iepugAinzD — Alejandro Monroy-Colín (@alexmcolin) April 3, 2023

Su rifirrafe con Mario Vaquerizo

Previamente a este error, Luca ya protagonizaba un momento tenso en la tercera gala de ‘MasterChef 11’. Era durante la primera prueba de la noche después de que Mario Vaquerizo criticara el plato que había cocinado cuando el tiktoker se mostraba crítico con el marido de Alaska.

«Os voy a dar un consejo a todos lo que estáis aquí. Os están diciendo la verdad, no os lo toméis como una cosa personal. Niño, mírame Luca aquí nadie está contra nadie, aquí simplemente venimos a escuchar. Ellos solo quieren es lo mejor y nosotros hemos venido aquí para ser los mejores», les decía Mario Vaquerizo llamándole la atención a Luca por no mirarle ni hacerle caso cuando hablaba.

Un consejo de Mario Vaquerizo que no gustaba nada a Luca. «Si soy sincero a mí Mario no es que me haya caído muy bien. Después de su opinión sobre su plato no me cae muy bien. Ha sido muy cercano con nosotros pero al dar la opinión me ha tirado para atrás», aseveraba.