Pepe Rodríguez se corona como nunca en ‘MasterChef’ con su épico zasca a Luca: sí, lo dice

Desde el estreno de ‘MasterChef 11‘ si hay un concursante que se ha convertido en la diana de todas las críticas es Luca. El tik-toker es uno de los que menos nivel de cocina tiene pero uno de los que más momentos protagoniza en el talent de TVE.

Este domingo, durante la cuarta entrega de ‘MasterChef 11’ Luca volvía a convertirse en el protagonista desde el primer minuto. Antes de la prueba de exteriores, los jueces proponían a los concursantes jugar a la jenga. Tras tirar todas las piezas, el tik-toker tenía que escoger los dos equipos que competirían en la prueba de exteriores.

Una vez en Valencia, Luca era elegido como capitán del equipo azul mientras que Fray Marcos lo era en el equipo rojo. Mientras el cura delegaba su mando en Ana y Marta, Luca hacía medianamente un buen trabajo liderando a su equipo. No obstante, el joven cometía varios errores.

Pese a ello, Luca se venía arriba durante la valoración de los jueces. «No me esperaba que lo haría tan bien. Desde mi punto de vista yo creo que lo he hecho bien, no sé si llego al nivel», comentaba el concursante. «Eres muy joven Luca, listo o eso parece, pero te queda mucho para ser un buen capitán. Hoy todas las decisiones importantes de cómo cocinar un plato tú no las sabías y has tenido un pepito grillo al lado que te estaba asesorando en todo momento», le corregía Jordi Cruz.

Antes de escuchar la decisión de los jueces sobre qué equipo había sido el mejor de la prueba y tras escuchar como Jordi Cruz elegía a Merce como la mejor concursante de la prueba, Luca se atrevía a dar un zasca a Fray Marcos. «Yo prefiero tener a un pepito grillo a mi lado a que un capitán que sea un mosquito muerto porque al final no ha hecho nada», soltaba el tik-toker.

Un comentario que no gustaba nada al resto de compañeros. «Te sobra ese comentario», le advertían varios compañeros de su propio equipo. Pero era Pepe Rodríguez el que dejaba planchado a Luca con su sentencia. «¿Conoces la palabra educación?», le preguntaba el chef.

«No lo digo para faltar el respeto», se excusaba Luca. «¿Qué si conoces la palabra educación?», insistía Pepe Rodríguez. «Alégrate de que te vayan bien las cosas, no te alegres nunca de que le vaya mal al de al lado. Aquí da la vuelta a la tortilla ni te imaginas de rápido. Hoy estás arriba y mañana estás abajo como la vida misma», le replicaba el chef.

