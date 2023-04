El público cancela al cura de ‘MasterChef’ por el comentario «machista» que se le ha oído

TVE ha emitido este domingo la cuarta entrega de ‘MasterChef 11′. Se trata del programa que no se pudo emitir el pasado martes tras el retraso y la prórroga de la semifinal de la Copa del Rey entre el Ahtletic de Bilbao y el Osasuna. Una entrega que se ha visto envuelta en la polémica por el comentario machista del sacerdote venezolano Fray Marcos.

Eran las 23:10 horas cuando TVE comunicaba que no emitiría ‘MasterChef 11’ para evitar que la audiencia tuviera que quedarse hasta las 2 de las madrugada para ver el final de la gala. Lo hacía después de que la red se llenara de críticas hacia TVE por lo que iba a hacer con el talent de cocina.

De ese modo, La 1 decidía trasladar la cuarta gala de la undécima edición de ‘MasterChef’ para este domingo. Una estrategia con la que la cadena pública apostaba por emitir tres entregas del talent culinario seguidas en el prime time del domingo, lunes y martes.

En esta cuarta entrega, los aspirantes de ‘MasterChef 11’ viajaban hasta el Oceanografic de Valencia para competir por equipos elaborados por Luca. El tik-toker se convertía en el capitán del equipo azul mientras que Fray Marcos lideraba al equipo rojo.

Sin embargo, Fray Marcos se lavaba las manos y elegía a Marta y a Ana como «jefas». La primera como jefa del primer plato salado mientras que Ana era elegida como la encargada del postre. Mientras él, apenas lideraba el equipo ni ejercía su labor.

Fray Marcos: «Yo con damas no confronto»

Algo que le llevaba a ser muy cuestionado por su equipo y también por los jueces. La más crítica con Fray Marcos eran Ana y Larraitz. «Su capitanía ha sido inexistente», aseveraba Ana. Mientras Pepe Rodríguez era claro con él. «Nombrar dos jefas de partida está bien, pero para funcionar necesitan alguien por encima», le decía el chef.

«Cuando yo me acercaba a preguntarles todo bien, vi que había diferencias entre dos compañeras y faltó un poco para que me sacaran a empujones. Pero ni es mi papel ni quiero hacerlo, no quiero entrar en confrontaciones sobre todo con damas y con niños. Yo prefiero guardar silencio y apartarme», se defendía Fray Marcos.

Al escuchar el comentario del cura, Larraitz era contundente. «No puede venir a controlar una elaboración que no sabe ni cómo va. Un capitán tiene que decir qué pasa aquí. Y ahora dice que él no habla, que entre damas. Es que me mosquea bastante. Eso de las damas aparte de antiguo y absurdo tiene que solventar los problemas de damas, caballeros, de señoras, señoritos y señorones», sentenciaba la vasca sobre Fray Marcos.

Lluvia de críticas al cura de ‘MasterChef’

Así, las redes se llenaban de críticas hacia Fray Marcos por su comentario machista durante la valoración de los jueces.

"No quiero tener enfrentamientos con damas o con niños" pero este tío es imbecil o que #MasterChef — Tomy 🏳️‍🌈 (@tomyh91) April 9, 2023

¿Con Damas no? Cura y machista. Todo en orden por la Iglesia #MasterChef — MB (@michabel8) April 9, 2023

Joder con el fraile… "yo no quiero tener confrontación con damas… ni con niños".#MasterChef — Maroto 🧦 (@Marototuit) April 9, 2023

El fraile no quiere entrar en confrontaciones “y menos con damas o con niños” #MasterChef pic.twitter.com/z2XGJTxT3K — Pizzobaco (@Pizzobaco) April 9, 2023

Hay un poco de comentarios en la misoginia del fraile. #MasterChef — Stefano Cattoni (@sforstefano) April 9, 2023

Que no quiere discutir con damas… váyase usted a la 💩 #MasterChef11 #MasterChef — ARE (@Angela_Rom_Es) April 9, 2023

Ha quedado un poco feo eso de que en discusiones de mujeres no me meto no? #Masterchef pic.twitter.com/JWui8yVZzL — miguel carranza (@mcarranza8) April 9, 2023

Que machistada se acaba de marcar el cura para justificar no haber actuado de capitán. #MasterChef — MissCat (@MissCat36571738) April 9, 2023

Pues habría faltado un rapapolvo al fraile también por la cacho machistada ofensiva que se ha marcado. Eso también es educación. #MasterChef — Laura Bv (@Laura_2711) April 9, 2023