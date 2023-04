‘MasterChef 11’ expulsa a su quinta concursante y salva in extremis a dos favoritos

‘MasterChef 11′ ha vuelto a encender sus fogones en TVE este domingo. Después de que la cadena pública decidiera el pasado martes no emitir la cuarta entrega del talent de cocina por la semifinal de Copa del Rey; TVE optó por trasladar el programa a este domingo.

Así, TVE emitirá triple entrega de ‘MasterChef’ este domingo, lunes y martes. En la cuarta entrega de la undécima edición del talent de cocina se ha vivido una nueva expulsión tras las de Roberto, Israel, Rachel y Frank.

Para empezar el programa de este domingo, el jurado de ‘MasterChef’ proponía un juego a los concursantes: la jenga. Finalmente, Luca, tras tirar todas las piezas tenía que escoger los dos equipos que se iban a enfrentar en la prueba de exteriores.

Una prueba de exteriores que estuvo marcada por la no capitanía de Fray Marcos, que además la liaba con un comentario machista; y por el controvertido ataque de Luca hacia su rival que provocaba que Pepe Rodríguez le diera una lección.

Los jueces decidían que el equipo rojo se marchara a eliminación, aunque Ana al ser elegida como la mejor del equipo era salvada por los compañeros del equipo azul. El resto tenían que cocinar un plato con alimentos de diferentes gamas siendo Merce, la mejor de la prueba la que elegía quiénes tendrían que cocinar cada gama de alimentos.

Carlota, quinta expulsada de ‘MasterChef 11’

Tras el cocinado, llegaba el momento de que los jueces de ‘MasterChef’ cataran los platos y tomaran la decisión de quién tendría que ser el nuevo expulsado de la undécima edición. Lo hacían después de que Eneko, Jotha y Carlota fueran los peores de la prueba.

Finalmente, Pepe Rodríguez anunciaba que la nueva expulsada de ‘MasterChef 11’ era Carlota. Lo hacía después de que las valoraciones de su plato fueran demoledoras. «El rape se te ha pasado de cocción. Es que está hecho con bastante poca gracia. Hay un plato muy sencillo donde nada destaca y la cocción del ingrediente principal no es buena», sentenciaba Jordi. «Le falta todo, cocinar bien el rape de alguna forma y haber hilado todo. Es que queda todo muy gris y oscuro. Qué manera de cargarte un rape«, añadía Pepe.

Por su parte, Carlota se mostraba triste con su expulsión. «Yo estaba contenta, sabía que tenía fallos, pero bueno es una pena. Me lo he pasado fenomenal, me lo he pasado bomba y ya puedo decir que soy de la familia ‘MasterChef’. Repetiría mil veces», comentaba la vallisoletana.