Patricia Pardo emplea una frase (y vaya frase) para impugnar lo de Ana Obregón

Ana Obregón sigue estando en el centro de todas las miradas y sigue siendo protagonista de las escaletas de todos los programas de televisión. Tras una semana fuera de la televisión, Patricia Pardo tomaba las riendas de ‘El programa de Ana Rosa’ este Jueves Santo y ha mostrado claramente su postura en torno a este asunto.

«Lejos de zanjar la polémica, todo lo contrario. La portada de este miércoles ha resurgido el debate con muchos flecos y con muchas aristas. Ahora no solo estamos hablando de la gestación subrogada, sino también de otro tema de debate que es la inseminación post mortem«, aseveraba Patricia Pardo nada más empezar el programa.

«Para mí no es la edad… Es la utilización de un bebé como herramienta terapéutica«, proseguía diciendo Patricia Pardo en una frase demoledora. Después, la presentadora remarcaba como la Ministra de Defensa, Margarita Robles había tratado de defender a la actriz y presentadora tras emitir las declaraciones de diferentes representantes políticos.

«Tiene razón Margarita Robles cuando dice que en este país juzgamos a veces alegremente. Pero es que ante este titular, ante esta situación y circunstancia es bastante hipócrita decir que no estamos juzgando. Estamos juzgando desde el momento en el que hacemos un análisis y emitimos un juicio de valor y es prácticamente imposible no hacerlo», recalcaba la presentadora.

Tras ello, Patricia Pardo no dudaba en denunciar que nadie piensa en el abuelo. «Me falta la figura de Alessandro Lequio. Se pide siempre respeto para Ana Obregón como mamá que ha perdido a su hijo, y por supuesto que sí faltaría más, pero ¿Quién recuerda al padre y ahora abuelo? Estoy deseando que llegue el lunes, si es que viene el lunes, y de las explicaciones que considere oportunas porque a él también hay que respetarle como abuelo«, sentenciaba.

Patricia Pardo da la cara por Lequio: «Es un señor que se viste por los pies»

Poco después, Patricia Pardo volvía a acordarse de su compañero. «Me da mucho pudor porque estamos hablando de una persona que ya no está. Y además insisto que nos centramos en la figura de Ana Obregón pero también hay otra persona que ha sufrido mucho y sigue sufriendo mucho por la pérdida de su hijo que es nuestro compañero Alessandro Lequio. No sabemos su opinión, ha preferido callar. Pero como él dice, él es un señor que se viste por los pies y seguramente querrá dar o no las explicaciones oportunas», insistía la presentadora.

Finalmente, Patricia Pardo lanzaba una última reflexión en torno a este controvertido tema. «Hay que tratarlo todo desde el respeto, por supuesto a esa niña que ya está aquí, y que hay que preservar desde un punto de vista de la comunicación su seguridad y la manera en la que la estamos exponiendo y que pasará con ella cuando llegue a España», concluía.