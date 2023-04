Mario Vaquerizo recibe este hachazo en ‘MasterChef’ cuando Luca suelta lo que piensa de él

Este lunes, 3 de abril, TVE ha emitido una nueva entrega de ‘MasterChef 11’ con Mario Vaquerizo como invitado. El cantante ha regresado a las cocinas de ‘MasterChef’ para apoyar a los aspirantes de esta edición. Sin embargo, ha vivido un momento de cierta tensión con uno de los concursantes.

El marido de Alaska participó en la tercera edición de ‘MasterChef Celebrity’, donde quedó en tercera posición, superado únicamente por la nadadora Ona Carbonell, que fue la ganadora, y por la actriz Paz Vega, subcampeona. Por tal motivo, el vocalista de las Nancys Rubias ha querido contar a los aspirantes a cocineros cómo fue su experiencia y darles algún consejo que otro.

Pero, además, Mario Vaquerizo tenía como cometido acercarse a los concursantes y probar el plato que estaban cocinando. Ha sido entonces cuando se ha producido un encontronazo entre el cantante y Luca, el tiktoker, quien también se convirtió en uno de los protagonistas de la noche por su fallo garrafal en geografía.

«A mí Mario Vaquerizo no me ha caído muy bien», aseguró Luca

Mario le habló de su plato en una línea muy parecida a la de los jueces. Todos estaban de acuerdo en que no les había gustado lo que había presentado. Sin embargo, el joven solo se quedó con lo que le dijo el invitado. Y, delante de las cámaras, mostró su malestar: «Si soy sincero a mí Mario Vaquerizo no es que me haya caído muy bien. Después de dar su opinión sobre mi plato, me ha tirado para atrás».

"Si soy sincero a mí Mario Vaquerizo no es que me haya caído muy bien" @lucamchef11 #MasterChef pic.twitter.com/kbwjjHTlEq — MasterChef (@MasterChef_es) April 3, 2023

Pero la cosa no quedó ahí, al despedirse, Mario daba una recomendación a los aspirantes a cocineros: «No os lo toméis como algo personal». De esta forma se refería a los comentarios que habían realizado tanto él como los jueces del programa, Pepe Rodríguez, Samanta Vallejo- Nágera y Jordi Cruz. Y, mientras pronunciaba estas palabras, levantaba la cabeza buscando a alguien en concreto. Y ese alguien era Luca.

Sin miramientos, Mario Vaquerizo la espetó: «Niño mírame, Luca». Tras este tirón de orejas al polémico concursante, el invitado finalizó sus consejos y les retó a todos a ser los mejores antes de abandonar las cocinas de ‘MasterChef’.

Luca es, sin duda, uno de los concursantes que más está dando que hablar en la presente edición del talent culinario. Sin ir más lejos, este mismo lunes dejó alguna que otra perlita. Como cuando le preguntaron si conocía algún plato típico de Francia y él soltó: «Los macarrones». Más tarde, contó que su padre era italiano, concretamente de Milán. A la pregunta de Pepe Rodríguez de si había estado en Milán, el joven soltó: «Yo conozco de Milán, El Vaticano». Ni el jurado ni los usuarios de redes sociales daban crédito a tal garrafal error.