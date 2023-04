Lo que descubren dos aspirantes de ‘MasterChef’ compromete muy seriamente al programa

‘MasterChef‘ lleva una semana en el punto de mira después de que saliera a la luz una intoxicación masiva por una prueba de exteriores en el Oceanogràfic de Valencia. «En la mesa estamos cuatro de mis compañeras y yo. Todas con gastroenteritis. La noche siguiente tuve que ir a urgencias a que me inyectasen Primperan en el culo para poder cesar de vomitar. Perdí 5 kilos en tres días», relataba el comensal, señalando directamente al talent de cocina de TVE.

Este hecho obligaba a que incluso la Generalitat Valenciana aclarara lo sucedido y que la productora tuviera que emitir un comunicado: «Se trata de un caso absolutamente excepcional en estos 11 de años de MasterChef en España, un programa donde es una prioridad absoluta garantizar el cuidado alimentario de las personas que intervienen». No obstante, ahora, dos exaspirantes denuncian que el programa comete un grave problema de conservación de los alimentos.

Según declara uno de ellos a El Periódico, desde el talent culinario no se respeta bien la cadena de frío o la manipulación de los alimentos. Joaquín, como así se llama, relata lo que vivió en el casting presencial de Sevilla: «Éramos unos 80 aspirantes, cada uno con su plato. Había sopas de pescado, marisco… Yo llevaba solomillo Wellington, que la carne por dentro no puede estar pasada, tiene que estar al punto. Lo cociné a las cinco de la mañana en Málaga y hasta pasadas la una de la tarde no la probó el juez. Es mucho tiempo».

El aspirante de ‘MasterChef’ también cuenta que una señora del casting llevaba una ensaladilla rusa que estuvo fuera de la nevera más de cuatro horas. «No controlaban nada. De hecho yo me preocupé y se lo comenté a una compañera. Daba la sensación de que podías traer algo envenenado o algún tipo de componente que estuviera en mal estado y liarla», relata.

Pero Joaquín no es el único que apunta a ese descontrol. Sandra, de la última edición, añade que «nadie te preguntaba nada, ni por los productos que habías usado. Había gente que usaba huevo, que puede dar lugar a salmonelosis, o pescado, que pueden tener Anisakis. Yo por ejemplo llevaba boquerones en vinagre, que de no haberlos congelado antes pueden tenerlo».

En su caso, lamenta no se respeta la cadena de frío: «Del mismo modo, yo mi plato no lo llevé refrigerado. Alguna gente llevaba neveras o tuppers térmicos, pero yo traje tupper normal. Es verdad que el casting fue en diciembre, que no hacía mucho calor, pero no tienen ningún tipo de control».