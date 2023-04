Joaquín Prat, desbordado con lo sucedido al final de ‘Ya es mediodía’: «Me da mucho pudor»

Joaquín Prat cumple este lunes 48 años y en su programa, ‘Ya es mediodía’, le han preparado una sorpresa al final de la emisión que no se podía esperar. «Hoy es un gran día, chiquitín, es tu cumpleaños», ha introducido Miguel Ángel Nicolás. «Siempre me hacéis estas putadas», ha reaccionado el comunicador temiéndose cualquier cosa. «Tú el otro día me la metiste a mí, pues hoy con cariño te la meto yo a ti», ha bromeado su compañero.

Acto seguido, se ha emitido una pieza en la que se han mostrado las numerosas caras que ha protagonizado el presentador desde que está al frente del programa: el Joaquín contento, el empático, el emocionado, el intimidado, el pillín, el sorprendido, el impaciente o el asesino de moscas.

«Mi cara hoy es la de dar gracias a la vida por poder celebrar estos 48 años rodeado de la gente a la que quiero y trabajando. Trabajando en este programa y en algún otro. Y dar las gracias de que la salud me respete», ha comentado él tras verse en esas múltiples facetas.

«Creo que Víctor, un amigo tuyo, te quiere felicitar», le ha sorprendido de sopetón Miguel Ángel. «Coño, es uno de mis mejores amigos. Me sorprenden que te hayan liado», ha manifestado Joaquín Prat al ver a esa persona tan importante para él en pantalla. Tras la videollamada, Nicolás y Marta López se han acercado a él con una tarta y, dentro ella, una foto del día en el que se casaron sus padres.

«Estoy abrumado. Perdónenme, señores, son faenas que me hacen los compañeros»

No obstante, lo más insospechado estaba todavía por llegar cuando los realizadores de ‘Ya es mediodía’ han pinchado la imagen detrás de cámaras y se ha visto a Alexia Pla, su actual pareja, y a su madre. Una escena inédita que le ha sacado los colores. «Son los dos amores de mi vida», ha confesado el periodista.

Su novia Alexia Pla y su madre le sorprenden en ‘Ya es mediodía’

Por último, y ya para despedir el magacín, Joaquín Prat ha reconocido ante la audiencia sentirse desbordado: «Ay madre, estoy abrumado por tanto cariño y tanto amor. Perdónenme, señores. Son estas faenas que me hacen los compañeros a veces. A mí es que esto me da mucho pudor. Menos mal que están ahí David Cantero y los informativos de Telecinco para salvarme».