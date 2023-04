Gabriela señala sin rodeos lo que ‘Supervivientes’ orquestó con Yaiza antes de su expulsión

El concurso de Gabriela Arrocet en ‘Supervivientes 2023‘ pasó como un suspiro. La hija de Bigote Arrocet entró en escena y desembarcó en Honduras como concursante de pleno derecho como relevo de Patricia Donoso, que abandonó la experiencia voluntariamente a la semana de arrancar el programa.

Sin embargo, en cuanto salió nominada fue expulsada del reality. No era apenas conocida por el público del formato y, por tanto, recibió muy poco apoyo en el televoto. Además, la efímera estancia de la de Chile pasó sin pena ni gloria prácticamente. Tan solo se hizo notar mínimamente por sus rajadas contra las Campos. Ahora, semanas después de su salida, ha concedido una entrevista con El Confi TV.

Gabriela Arrocet destaca la dureza de ‘Supervivientes’. «Es mucho más duro de lo que la gente cree», asegura. «El tema del hambre es algo bastante duro», añade, a tiempo que señala que la edición es «más extrema de lo que muestran». «Hay muchas horas en las que no se hace nada y eso es una cosa muy difícil de sobrellevar», recalca la exparticipante.

No obstante, Gabriela ha advertido «que no lo muestran todo» en televisión y que «muestran solo lo que a ellos les interesa». «La productora hace un guion en el fondo y muestran lo que les interesa. Por ejemplo, de mi relación con los concursantes hay cosas que no se mostraron. Yo creo que ellos arman una especie de película y van mostrando lo que a ellos les interesa y lo que no interesa no lo muestran», sentencia sin rodeos.

Gabriela Arrocet airea la razón por la que ‘Supervivientes’ no expulsó a Yaiza con anterioridad

Por otro lado, en esa entrevista, Gabriela Arrocet también lamenta lo que está ocurriendo con Asraf Beno en Honduras. «Me da mucha pena lo que le está ocurriendo. Es una gran persona, un gran superviviente y con un gran corazón», comenta. En ese sentido, señala un complot en el programa: «Siento que lo que están haciendo con él es un complot, que directamente partió de Manuel, y Yaiza ya lo terminó de completar. Es cero víctima. Están haciendo un complot en contra de él».

A propósito de Yaiza, recién expulsada disciplinariamente de ‘Supervivientes 2023’, la también cantautora hace de ella y de su novio Ginés un retrato demoledor: «Es más que malvada. Es la maldad en vida. Ginés, lamentablemente, es una persona sin personalidad, ha demostrado que es una persona muy manipulable. No sabe decir que no y esto se está viendo por sí solo».

Sobre este asunto, Gabriela Arrocet considera firmemente que la organización del reality aventurero la introdujo en el casting «para que moviera el avispero» y critica que «esa es la razón por la que no la expulsaron con anterioridad» pese a que la gente lo pedía encarecidamente por su violenta actitud. «Obviamente, el programa tiene un voto importante en eso y a ellos no les interesó sacarla, porque es una persona que causa mucho conflicto», asevera, dejando no precisamente bien a ‘SV’.