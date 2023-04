El secreto que se callaron Elena y David antes de ‘La Isla de las Tentaciones’ da un vuelco a todo

Noche de reencuentros la que ha programado Telecinco con el especial 6 meses después de ‘La isla de las tentaciones 6‘. La pareja que ha dado el pistoletazo de salida ha sido la formada por Elena y David, la que precisamente primero abandonó el reality. Nada más comenzar, Elena ha recordado: «Fue muy duro, pero ha valido la pena. La situación me pudo… Ver que él caía fue un shock». Por su parte, Sandra Barneda ha apuntado: «Yo nunca he visto a nadie desmayarse del modo que te habías desmayado tú. Me quedé paralizada y sentí que se te había roto algo por dentro». «Se me cayó el mundo encima. Lo que estaba viendo no era la persona que estaba conociendo todo este tiempo. No era la misma, me tenía engañada», ha apostillado ella.

Acto seguido, la concursante ha narrado qué fue lo que sucedió entre ambos tras salir del reality: «Yo cuando salí de la isla sí que David me decía que me quería y sí que es verdad que en el avión nos dimos un beso. Salimos de ahí y él se fue a Albacete y yo a Almazora. Yo iba a ir a Albacete… y él me dijo «no puedo porque me voy de viaje a Benidorm con un amigo». Me quedé con la mosca detrás de la oreja. Yo cogí y empecé a mirar las historias de María y se dio la coincidencia que ella se había ido de viaje».

Tras esto, Elena ha confirmado que en una de esas fotos pudo ver la pierna de su hasta entonces pareja. «Él me seguía diciendo que te quiero», ha recordado ella. «No nos hemos visto porque yo no he querido por falsa y por infiel«, ha comentado él desde la sala de visionado. Después de esta intervención, le ha llegado el turno a David. Nada más encontrarse con la presentadora, el joven ha comenzado a desmentir a su expareja. Y en ese momento ha salido a la luz el bombazo que habían ocultado antes de entrar al programa. «Durante dos meses ella me había estado poniendo los cuernos. Antes de la isla, ella se había liado con un chaval. No lo sabía y por eso cortamos el trato y la relación«. Una frase con la que ha confirmado una supuesta infidelidad de Elena hacia él antes de concursar.

Después de ver un resumen de su paso por la isla, David no ha tenido reparo en asegurar: «Sufrí bastante porque el hacerle daño era lo que más me dolía y me sentí fatal«. Un comentario que le ha chirriado a la propia presentadora: «Te sentiste fatal, pero no te cortaste». «Me gustó María. Fui infiel y lo admito y ya está, no pasa nada. Entré enamorado de Elena, pensaba que era mi vida entera». De igual manera, David ha confesado haberse enamorado de María a un «nivel extremo».

Durante su intervención, la actitud del joven ha llamado poderosamente la atención de la presentadora. «Te he visto viendo las imágenes muy relajado», le ha comentado. Por su parte, David ha enfatizado en la mentira de Elena antes de embarcarse en la aventura: «Elena quería volver conmigo… Siento que me ha mentido. Si llego a saber que ella me ha sido infiel dos meses con otro chico, es que no vamos a ‘La isla de las tentaciones’. Ella sabe que si me dice a mí que me ha puesto los cuernos, yo la dejo».

El explosivo cara a cara de Elena a David

Precisamente sobre esa supuesta infidelidad ha versado el cara a cara entre ambos. «Está claro que quieres limpiar tu imagen, ¿no? Te callas y me dejas hablar a mí», le ha arreado ella nada más verle. «Yo te he sido infiel, pero tú eres una falsa. Estuviste dos meses con otro tío«, le ha soltado él. Sandra Barneda le ha preguntado por si era cierta la bomba que acababa de detonarse y su respuesta ha sido: «Cuando empecé a quedar con David estaba a distancia, no estaba nada claro…». Sin embargo, los continuos reproches e interrupciones de David le han impedido continuar. «Eres una falsa, una bienqueda y has querido quedar bien y eres una falsa. Tu madre es otra falsa», ha comentado ante lo que Elena se ha levantado furiosa: «De mi madre te limpias la boca. Paso del tema».

Sandra Barneda explota y zanja el reencuentro entre David y Elena

Tal cúmulo de enfrentamientos han provocado el estallido de Sandra Barneda: «Estáis haciendo el ridículo. Al final la que voy a abandonar esto soy yo. Se nota que lleváis seis meses sin veros». David no ha cesado en sus ataques: «Eres mala, eres mala. No me das pena, ya no te creo. Yo en la isla lo pasé muy mal». Ante ello, Sandra Barneda le ha interrumpido: «David, no te he dado pie. ¿Sabes qué? Que no te voy a escuchar».

Acto seguido, Sandra Barneda ha abandonado el plató para poco después entrar y apuntar: «Bueno chicos, os voy a decir una cosa. Es la primera vez que tengo que abandonar un plató y creo que no os vais a poner de acuerdo en este tema». Debido a ello, la presentadora ha optado por zanjar el tema: «Creo que tenemos que dejarlo ahí». Precisamente por ésto los dos han dado por acabado su reencuentro.

¡BOOM! 💣 No podemos articular palabra con lo que está pasando en el programa de hoy



🍎 #Tentaciones14 | #LaIslaDeLasTentaciones14

🔵 https://t.co/aRYuaXgJKU pic.twitter.com/OuFEcg32NA — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) April 24, 2023

«No solo es infiel, sino algo peor: cruel»: David se corona entre las críticas

Los espectadores de ‘La isla de las tentaciones 6’ han estado muy pegados a lo que sucedía en dicho encuentro. De hecho, las críticas no han tardado en llegar puesto que la audiencia se ha mostrado especialmente crítica con David al que no han dudado en tildarle de «sinvergüenza» o incluso como «la persona más odiada del mundo» y «la peor que ha pasado por el programa» en toda su historia.

